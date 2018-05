El Mercat de Cabanyal celebra el 60 aniversari amb la I entrada de la clòtxina

Connect on Linked in

S’han servit més de 4.000 racions de clòtxines entre els assistents

València Turisme va participar en el 60 aniversari del Mercat de Cabanyal amb la primera entrada de la clòtxina, que va inaugurar aquesta jornada. A més, l’Associació de Cuiners i cuineres de la Comunitat Valenciana va estar present, elaborant receptes úniques d’aquest aliment típic valencià.

Per a poder aconseguir aquestes racions, els assistents havien de realitzar una compra al mercat, on se’ls obsequiava amb dos tickets per a consumir aquesta clòtxina. Nombrosos veïns del Cabanyal i altres zones de València s’aproparen al mercat per a gaudir de la jornada

Aquest esdeveniment s’emmarca dins del programa turístic i gastronòmic «Del tros al plat», impulsat pel Patronat de Turisme, l’Ajuntament de València, la Generalitat i Mercavalencia.