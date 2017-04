Mercedes Berenguer: “La Diputació consolida la seua oferta formativa en tot el territori valencià”

Amb motiu de les Jornades Benestar, Formació i Territori, la Diputació mostra el seu suport a les publicacions del Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial

Mercedes Berenguer avança l’organització de 6 noves jornades “per a entendre millor el nostre territori i intentar millorar-ho”

27/04/2017“Cada vegada l’esperança de vida és major en el nostre país. Cada vegada vivim més anys i, encara que potser els nostres cossos no són tan joves com ens agradaria, els nostres caps romanen inquietes i amb ganes d’aprendre”. Així ha iniciat la diputada de Benestar Social, Mercedes Berenguer, les Jornades Benestar, Formació i Territori 2016. Envoltats de les casetes de la Fira del Llibre en els jardins de Vivers, s’han presentat les conclusions de la passada edició, a més de presentar les últimes publicacions del vicerectorat de Participació i Projecció Territorial.

A l’acte han assistit, en companyia de la diputada, el rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, el director general de Caixa Popular, Rosendo Ortí, el president de FIECOV, Josep Vicent i el vicerector de Participació i Projecció Territorial, Jorge Hermosilla.

Per la seua banda, Mercedes Berenguer ha insistit en l’afany de la Corporació provincial per “orientar els nostres pressupostos i esforços cap al suport als municipis de la nostra província, duent a terme programes de formació que puguen ajudar tant a ajuntaments com als seus veïns”. Així mateix, la diputada de Benestar Social ha remarcat la continuïtat en la implicació amb les activitats promogudes per la Universitat de València, i ha avançat la celebració de 6 noves jornades per al nou curs “per a entendre millor el nostre territori i intentar millorar-ho”.

Aquestes jornades seguiran la mateixa línia que l’edició anterior: traslladar la formació universitària a les poblacions d’interior, amb l’objectiu d’enriquir l’ètica i convivència en els municipis. Concretament, els temes impulsats des de l’àrea de Benestar Social són el ciber-assetjament i la violència infantil, la immigració i la importància de la integració, i reflexionar sobre l’economia social i el cooperativisme.

Exposicions, congressos i jornades a l’abast dels lectors

Durant l’esdeveniment s’han mostrat les publicacions promogudes pel Vicerectorat i la Diputació Paisatge, turisme i innovació; El patrimoni cultural valencià; Les festes tradicionals del territori valencià; Benestar, formació, territori. Reflexions entorn de l’economia social, el ciberacoso i la immigració; La memòria històrica i democràtica. Experiències i propostes en el territori valencià. Aquestes obres tracten diferents temàtiques, com el patrimoni, turisme, festes tradicionals, memòria històrica o benestar social, però totes elles comparteixen un nexe comú: el territori valencià. Comprenen catàlegs i llibres realitzats a partir d’exposicions itinerants, congressos, jornades i conferències celebrades en les comarques valencianes.