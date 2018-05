Més de 100 alumnes de l’IES l’Om participen en la X edició de repte robot al Museu de les Ciències de València

Connect on Linked in

Amb la finalitat d’augmentar la cultura tecnològica i la formació de l’alumnat, la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Picassent ha subvencionat l’adquisició de diferents robots per a l’àmbit educatiu (Lego Mindstorm i SPC Makeblock MBOT) així com la formació específica del professorat amb un cost total de 6.700 euros.

La introducció de la robòtica en l’àmbit educatiu comporta unes oportunitats molt bones per al desenvolupament de les capacitats de l’alumnat. Prova d’això és la recent participació que han tingut més de 100 alumnes de l’IES l’Om en la X edició de repte robot que ha tingut lloc al Museu de les Ciències de València. D’entre les diferents categories, han participat en les de LEGO Sumo amb 6 robots i Marte Lliure (model de robot Mblok) amb 5 robots.

Este event educatiu de referència sobre robòtica reuneix aficionats, estudiants i professors de centres escolars de primària de 2n i 3r cicle, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius. La competició alberga diferents proves on l’alumnat participant treballa en equip i assessorat per professors on competeixen amb un robot construït, dissenyat i programat per ells, o a través d’un projecte que desenvoluparan al llarg de tot el curs.

L’alumnat de 2n, 4t de l’ESO i 1r de Batxillerat va estar acompanyat dels professors del departament de Tecnologia d’este Centre, Pepa Aznar, Javier Díaz, Josep Arnau i Héctor López.

Els resultats, segons afirma el professor Héctor López, «Han estat prou bé per ser una primera participació. La de Marte lliure, que consistia a simular un robot que agafara mostres repartides per un tauler simulant Mart, sols la completaren 2 equips de tota la competició. Lamentablement cap del nostre centre. Tot i que tinguérem un robot que sí que va agafar les 4 mostres però no va poder tornar-les al laboratori. A la competició de LEGO Sumo tinguérem un grup que va passar 2 rondes i a la tercera va caure. Tot i això, n’estem molt satisfets del resultat».