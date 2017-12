Més de 250 xiquetes i xiquets a l’Escola de Nadal d’Alzira

Alzira, 28 de desembre de 2017.- La Casa de la Cultura d’Alzira acull esta setmana i la que ve els tallers de Nadal per a xiquets, amb manualitats, activitats i jocs. Un total de 256 xiquets, 113 d’infantil i 143 de primària, s’han inscrit als tallers.

Des de dimarts 26 fins al proper divendres 5 de gener, a excepció del dia 1, en horari de 9 a 14, els xiquets i xiquetes de 3 a 12 anys gaudiran de les activitats distribuïts en 9 grups que es corresponen amb les etapes educatives des de primer d’Infantil fins a sisé de Primària. A més s’oferix el servei d’escola matinera de manera gratuïta per tal de poder fer l’entrada entre les 8 i les 9 del matí. També es dóna la possibilitat de contractar el menjador a La Gallera de manera diària que té lloc entre les 14.00 i les 15.00 h.

L’alcalde, Diego Gómez, i el Regidor d’Economia Hisenda i Joventut Albert Furió, s’han apropat hui a les antigues Escoles Pies per tal de conéixer el funcionament de les activitats i comprovar els resultat de les tasques que ja s’han portat a terme. L’alcalde assegura que les activitats d’este tipus donen suport a les famílies, millorant la conciliació laboral i familiar i, al mateix temps, fomenten que els més menuts disfruten de les vacances, jugant amb altres xiquets i aprenent sobre les nostres tradicions.

Un total de 20 monitors i monitores, dos més d’integració per a xiquets amb necessitats educatives especials, un monitor en pràctiques i una coordinadora estan a càrrec de programar i conduir activitats de temàtica nadalenca com la creació d’una corona o d’un arbre de Nadal. A més, el dia 4 està planificada una eixida per a cantar nadales a l’“Hogar de ancianos Teresa Jornet”, a la Residència Municipal del carrer Guerriller Romeu i a l’Ajuntament.