Més de 370 afeccionats a l’il•lusionisme s’han inscrit ja en la XXVI Trobada Internacional de Mags d’Almussafes

El prestigiós mag mexicà Joaquín Ayala, primer llatí amb espectacle propi a Las Vegas, encapçala el cartell d’artistes d’aquesta edició

Encara queden entrades disponibles per a gaudir de les gales programades per l’Ajuntament de la localitat i l’Associació Valenciana d’Il•lusionisme

Almussafes, a 5 d’abril de 2018. L’il•lusionista mexicà Joaquín Alaya, el primer llatí que va aconseguir un espectacle propi a Las Vegas, encapçala el cartell d’artistes confirmats per a la XXVI Trobada Internacional de Mags d’Almussafes, que se celebrarà en la localitat del 12 al 15 d’abril. Al costat d’ell, més de 20 artistes participaran en algun dels nombrosos espectacles que l’Ajuntament del municipi i l’Associació Valenciana d’Il•lusionisme han organitzat perquè tant els aficionats com la ciutadania de la població gaudisquen amb l’emoció que transmeten els millors professionals del sector. Més de 370 persones s’han inscrit ja en el congrés, confirmant així el bon acolliment d’aquesta vintè sisena edició. Els interessats a assistir a algun dels espectacles oberts al públic encara poden adquirir les seues entrades.

La setmana que ve, del dijous 12 al diumenge 15 d’abril, Almussafes tornarà a convertir-se en la capital de l’il•lusionisme amb el retorn de la seua ja tradicional Trobada Internacional de Mags. L’Ajuntament de la localitat i l’Associació Valenciana d’Il•lusionisme ultimen els preparatius per a acollir a prop de 400 aficionats a la màgia, els qui durant quatre dies gaudiran d’una completa programació en la qual s’inclouran espectacles, conferències i una fira en la qual s’exposaran les principals novetats del sector.

A dia de hui, ja són més de 370 els aficionats de tota Espanya els que s’han inscrit en aquest prestigiós i consolidat congrés que suma amb aquesta vint-i-sis edicions ininterrompudes amb Almussafes com a seu de totes les activitats plantejades. L’organització, que informa que encara queden algunes places disponibles, confia a poder arribar a cobrir-les totes abans de l’inici de l’esdeveniment. Igualment, les persones interessades a gaudir d’alguna de les gales obertes al públic encara estan a temps d’adquirir les seues localitats en la recepció del Centre Cultural del municipi.

Cartell de primer nivell

Un any més, l’‘Almussafes Màgic’ comptarà amb un cartell de primer nivell que estarà encapçalat per l’il•lusionista mexicà Joaquín Ayala, el primer llatí que va aconseguir un espectacle propi a Las Vegas, capital mundial d’aquesta disciplina artística. Al llarg de la seua àmplia trajectòria ha tingut l’oportunitat d’actuar en països com Japó, Gran Bretanya, Brasil Xangai, Macau, Espanya i Estats Units, on ha rebut diversos guardons. Ayala enlluernarà als espectadors de la trobada el pròxim dissabte 14 d’abril en la Gran Gala Internacional que se celebrarà a les 20.30 hores i es reposarà a les 23 hores. En aquesta cita també trepitjaran l’escenari del saló d’actes del centre Cultural Anson Lee, Mark & Pinky, David Climent, Jean Merlin i G Alexander.

En el planter d’artistes internacionals també destaquen Jean Merlin (França), Anson Lee (Taiwan), Mark & Pinky (Malàisia), Raúl Camagüey (Cuba) i Bill Cheung (Àustria). La representació espanyola estarà a càrrec, entre uns altres, de Paco Collado, David Climent, G. Alexander, Malastruc, Lautaro, Miguel Ángel Gea, Patxi, Linaje o Patrícia Espejo. Tots ells oferiran el millor d’ells mateixos en els diferents espectacles, que tindran lloc durant el cap de setmana tant en la sala d’actes del Centre Cultural com en altres espais públics en els quals es pretén acostar la màgia a tota la ciutadania. D’aquesta forma, l’emoció i les sorpreses també estaran presents en l’Àgora del Parc Central, en el Parc Pontet i en l’esplanada del Centre Cultural.

‘Almussafes Web TV’, la televisió de l’Ajuntament de la localitat que pot veure’s a través de la plataforma de vídeos Youtube, prepara també una programació especial per a contar amb detall tot el que vaja ocorrent durant la trobada. Durant la setmana oferirà diversos reportatges, actuacions i entrevistes amb els participants, amb els espectadors i l’organització per a acostar als amants de la màgia i a tot el veïnat els secrets d’aquest popular congrés, un dels més importants de tot el panorama nacional.