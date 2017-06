Més de 400 persones participen de la II Marxa “Sollana contra el càncer”

Menja’t Sollana uneix gastronomia i cultura però no s’oblida de la vessant esportiva i solidària. La junta local contra el càncer hi ha estat present a la fira amb un estand propi però a més i per segon any consecutiu ha organitzat la segona marxa per recaptar fons que ajuden a lluitar contra la malaltia.

Més de 400 persones es van inscriure per participar de la marxa solidària, una marxa que a més enguany s’ha inclós dins del circuit run càncer.

Però a banda d’aquesta marxa solidària són moltes les activitats que durant tot l’any organitzen i impulsen des de la junta local contra el càncer amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sollana; i d’altres entitats i empreses.

Aquesta esforç per recaptar fons per a la lluita contra el càncer ha tingut el seu reconeixement en diverses ocasions, a través de les mencions d’honor que l’Associació Espanyola de Lluita Contra el Càncer entrega als pobles més solidaris en relació als habitants i diners recaptats.