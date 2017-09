Més de 5.000 veïns de Cullera cridats a la campanya de prevenció de càncer colorectal

L’ajuntament vol conscienciar a la població sobre la senzillesa i importància d’unes proves que poden salvar vides

CULLERA. 07-09-17. La Conselleria de Sanitat iniciarà el pròxim 11 de setembre la quarta ronda del Programa de Prevenció del Càncer Colorectal. Este projecte, orientat a tots els homes i dones d’entre 50 i 69 anys, vol detectar els casos positius en una fase primerenca per a reduir, entre altres efectes, la seua mortalitat. En el cas de Cullera són més de 5.000 els veïns que conformen la població diana.

Les proves, que es podran realitzar dins del programa fins al pròxim 13 de novembre, consistixen en la detecció de sang oculta en les deposicions (TSOH), un examen senzill, econòmic, no invasiu i gens molest.

El regidor de Sanitat de l’Ajuntament de Cullera, Pere Manuel, vol sensibilitzar a la població de la importància de realitzar-se les proves recalcant que pot arribar a salvar vides.

Totes les persones en edat de risc rebran el que les autoritats sanitàries denominen ‘targeta d’invitació-participació’. A més, a les noves incorporacions se’ls adjuntarà un tríptic explicatiu sobre el Càncer Colorectal.

Els interessats a participar hauran de remetre per correu la targeta al Centre de Salut Pública d’Alzira. Allí registraran la seua voluntat per participar en la prova i rebran material per a la recollida de les deposicions juntament amb una carta amb indicacions per a arreplegar de manera òptima la mostra.

Amb la finalitat de realitzar un seguiment continu en la detecció d’aquesta malaltia, Conselleria convoca proves cada dos anys per a tota la població diana. Es calcula una reducció de la mortalitat en un 20 – 30% gràcies a estes tècniques de garbellat.

Càncer colorectal

El càncer colorectal s’inicia amb l’aparició d’un teixit anomenat ‘pòlip’ en les parets de l’intestí gruixut o en el recte. Encara que la majoria de pòlips intestinals no són cancerosos, sí que poden arribar a ser-ho amb el pas del temps. Per açò és tan important una detecció primerenca en este tipo de casos.