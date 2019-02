Més de 100 professionals i pacients del Centre de Salut de Benifaió participen en un simulacre d’evacuació per incendi

Connect on Linked in

També han col·laborat efectius del cos de Bombers, Guàrdia Civil, Policia Local i 112

Els temps d’evacuació del centre han sigut satisfactoris, en aconseguir desallotjar-lo en menys de 3 minuts

Més de 100 persones han participat, aquest matí, en un simulacre d’evacuació del Centre Sanitari Integrat (CSI) de Benifaió.

Es tracta dels treballadors del centre sanitari, així com dels pacients reals d’aquest. Al costat d’ells, també han participat, de forma coordinada, efectius del cos de Bombers, Guàrdia Civil, Policia Local i el Centre de Coordinació d’Emergències-112.

L’evacuació s’ha iniciat entorn de les 12.15 hores, quan un treballador del centre ha donat la veu d’alarma en detectar un foc (simulat pels propis bombers) en una de les consultes mèdiques del centre de salut.

Després de donar la veu d’alarma interna s’ha procedit al desallotjament de la zona afectada alhora que s’intentava controlar el foc amb extintors. Davant la impossibilitat de controlar el foc amb aquestes mesures, s’ha declarat l’evacuació de l’edifici pel Cap d’Emergència designat en el centre de salut per a aquests casos.

Els temps de resposta han sigut satisfactoris ja que s’ha aconseguit desallotjar l’edifici en menys de 3 minuts des de l’ordre d’evacuació realitzada.

Amb l’objectiu que l’assaig anara el més real possible, s’ha simulat l’atenció urgent de 3 ferits i el rescat d’un professional sanitari que ha quedat atrapat en el centre degut a la quantitat de fum generat per l’incendi.

Després d’aquest rescat i el posterior recompte de persones en el punt de reunió, s’ha donat per finalitzat el simulacre i el CSI ha représ la seua activitat assistencial habitual.

Servei de Prevenció de Riscos

Aquest tipus d’exercicis és iniciativa del Servei de Prevenció de Riscos del Departament de Salut de la Ribera i el seu objectiu és garantir la seguretat de les persones en cas d’incendi o de qualsevol altre tipus d’emergència real.

Amb aquests assajos, els treballadors de la Ribera coneixen com evacuar pacients i acompanyants en les seues àrees de treball, com utilitzar els mitjans d’extinció d’incendis, com donar l’alarma davant una emergència o com actuar si es veuen envoltats per foc o fum.

Està previst que al llarg de 2019 el Departament de Salut de la Ribera realitze periòdicament simulacres d’emergència en les seues diferents instal·lacions, donades les noves àrees i unitats que s’estan posant en marxa tant a l’Hospital d’Alzira com en centres de salut i consultoris.