Més de 1200 corredors prendran els carrers de Mislata diumenge que ve

L’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, el regidor d’Esports i el director tècnic del Fent Camí han presentat la carrera. Segons ha manifestat Bielsa “l’Ajuntament continuarà recolzant totes les iniciatives dels clubs esportius de la ciutat”

El Club Fent Camí Mislata, en col·laboració amb l’Ajuntament, organitza un any més la ja tradicional carrera popular de deu quilòmetres que diumenge que ve discorrerà pels carrers de la ciutat en la qual serà la seua 38 Edició. L’esdeveniment, que porta per títol “BestDrive 10K Mislata”, està inclòs dins de el “5º Circuit Running – Horta Sud”, i comptarà amb una prova absoluta i una altra per a les categories infantils. A més, com a novetat enguany, en la prova absoluta es podrà participar també per parelles en relleus 2x5K.

L’Ajuntament ha acollit la presentació de la carrera en la qual participaran prop de 1300 corredors entre totes les categories. L’acte ha comptat amb la presència de l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, el regidor d’Esports, Toni Arenas, i el director tècnic del Club Fent Camí Mislata, Miguel Pineda.

Bielsa ha mostrat tot el suport del consistori a l’esdeveniment, afirmant que l’Ajuntament de Mislata “s’implica de ple en l’esport, i una mostra és l’augment pressupostari que s’ha produït enguany, de més d’un 10%, i que ha anat acompanyat a més d’importants inversions per a millorar totes les infraestructures, especialment les nostres pistes multideportivas que són ja una realitat, o els camps de futbol que en poques setmanes s’obriran al públic amb unes instal·lacions completament remodelades”. A més, l’alcalde ha explicat que “en 2019 tornarem a incrementar la despesa en polítiques per a les persones, i en concret en esports, per a afermar el treball fet fins ara i continuar promocionant activitats tan importants com aquesta 10k organitzada pel Club Fent Camí, un dels esdeveniments esportius més destacables del calendari mislatero”.

La carrera absoluta consistirà a realitzar dues voltes a un circuit de 5 Km, amb un traçat mixt, és a dir, una part d’asfalt i una altra de terra, amb l’eixida i meta a l’interior del parc de la Canaleta. Per a molts dels més de 700 corredors que estan inscrits per a la prova absoluta, aquesta serà un magnífic entrenament de cara a la pròxima Marató de València del 2 de desembre. Al costat d’ells, més de 50 parelles participaran en la prova de relleus. La resta de participants pertanyen a categories inferiors, demostrant el foment que es fa a Mislata del deporte base.

Tots els i les participants rebran una borsa del corredor amb el dorsal, una samarreta i tot el necessari per a començar la competició. La borsa podrà arreplegar-se el divendres a la vesprada en un dels tallers de BestDrive, o el dissabte i el diumenge en les mateixes instal·lacions del Fent Camí.