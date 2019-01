Més de 600 escolars de Mislata celebren el Dia de l’Arbre en La Canaleta

Connect on Linked in

Els xiquets i xiquetes són els protagonistes del dia participant en visites guiades pel parc, plantant exemplars de pins i carrasques i participant en el concurs de dibuix organitzat per l’Ajuntament

Mª Luisa Martínez Mora, regidora de Medi Ambient: “és molt important educar en valors respectuosos amb el Medi Ambient des de la infància i, en aquest sentit, els col·legis fan un treball primordial”

La regidoria de Medi Ambient i l’empresa pública Nemasa han organitzat un any més la commemoració del Dia de l’Arbre amb els escolars de la ciutat al parc de la Canaleta. Una jornada festiva i reivindicativa amb l’objectiu de conscienciar sobre la importància que tenen els recursos forestals i el respecte cap als arbres. La celebració, organitzada en dos dies consecutius, reuneix a més de 600 escolars en aquest gran pulmó verd de Mislata, on els xiquets i xiquetes han realitzat visites guiades i han pogut descobrir les 27 espècies diferents d’arbratge que existeixen al parc. A més, cada escolar ha plantat el seu arbre (pins i carrasques entre altres) en els terrenys contigus al parc, uns exemplars que a mesura que vagen creixent es trasplantaran en els diferents parcs i zones de verds de Mislata.

Un altre dels grans atractius d’aquest dia és la celebració, per sisé any consecutiu, del concurs de dibuix del Dia de l’Arbre que organitza l’Ajuntament en tots els col·legis de la ciutat, en aquesta ocasió amb el lema “Arbres: per un benestar sostenible”. La regidora de Medi Ambient, Mª Luisa Martínez Mora, ha destacat que, després de sis edicions, aquest concurs de dibuix s’ha consolidat ja com una de les principals propostes lúdiques i formatives del curs escolar.

A més de sensibilitzar als més xicotets de la importància de protegir el nostre entorn natural, l’objectiu del concurs és també seleccionar les imatges que formaran part d’una campanya de conscienciació que eixirà al carrer del 7 al 21 de febrer, ocupant els suports municipals instal·lats en la via pública.

El concurs va dirigit a l’alumnat de 3r i 4t de primària de tots els col·legis, i cadascuna de les classes presenta la seua proposta davant un jurat que tria als guanyadors, un per jornada. De els participants en la primera d’elles, el guanyador ha sigut el mural de la classe de 4t del Col·legi Santa Cruz, els alumnes del qual han rebut el premi de mans de la regidora d’Infància, Lola Hortelano. I és que, a part de l’exposició dels murals premiats en el mobiliari urbà, les dues classes guanyadores reben un premi en metàl·lic de 200 euros per a destinar-lo a material escolar.