Més de mig centenar de persones assisteixen a la presentació de la candidatura de Ferran Barberà a les primàries de Compromís per a les Corts valencianes

Connect on Linked in

Més de mig centenar de persones han assistit a la presentació de la candidatura de Ferran Barberà, actual regidor de Cultura a l’Ajuntament de Guadassuar, a les primàries de Compromís per a les Corts valencianes per a les eleccions del pròxim mes de maig. L’acte, que ha tingut lloc a un edifici símbol del patrimoni cultural de Guadassuar, ha comptat amb la presència de membres destacats de la coalició, com Fran Ferri, síndic del grup parlamentari de Compromís i candidat a número dos de la llista al Parlament valencià, i alguns alcaldes de la comarca, com Paco Salom, alcalde de Carcaixent.

Barberà ha destacat que “davant l’amenaça de partits d’ultradreta masclistes i intolerants, és el moment de fer un pas endavant i presentar la meua candidatura per tal de ser la veu de la joventut valenciana d’esquerra, feminista, valencianista i ecologista”. “S’ha fet molt per la joventut des de les conselleries de Compromís, com el programa d’ocupació Avalem Joves, la Llei de Polítiques Integrals de Joventut o la Llei de drets i garanties de la Infància i l’Adolescència, però encara queda molta feina per fer perquè totes les persones joves tinguen una oportunitat de futur”, ha afirmat el candidat.

Els resultats de les primàries es faran públics el pròxim 9 de març, moment en què es tancaran les votacions i quedarà fixada la candidatura a les Corts valencianes de la coalició.