Més d’un centenar d’inscrits en la tercera Sant Silvestre d’Almussafes

La carrera, organitzada pel Club d’Atletisme en col•laboració amb l’Ajuntament, se celebrarà demà dissabte, 30 de desembre

L’alcalde, Toni González, diversos agents policials i inclús el tinent de la Guàrdia Civil participaran en la iniciativa

Des de l’organització confien a superar la xifra de corredors de 2016, un total de 439

Almussafes, a 29 de desembre de 2017. Quan tan sols resta un dia per a la celebració de la tercera edició de la Sant Silvestre del municipi, el Club d’Atletisme Almussafes, entitat organitzadora de la prova, ja ha registrat més d’un centenar d’inscripcions. Des de l’associació esportiva recorden que el termini per a participar encara continua obert. La carrera, per a la que s’han tornat a fixar dos categories, la infantil i l’adulta, començarà a les 17.30 hores de la vesprada en el Parc Central i transcorrerà per diferents trams del centre urbà. Des de l’organització inviten tots els ciutadans a participar en una competició que combina l’esport amb la diversió i el bon humor. Igual que en les dos convocatòries anteriors, el Club d’Atletisme Almussafes anuncia que es premiarà als corredors amb les millors disfresses.

El 2017 està a punt d’arribar al seu fi i, com a passador d’or a una jornada nadalenca i festiva, demà dissabte els atletes de totes les edats tornaran a ser els protagonistes dels carrers d’Almussafes. Després de l’èxit aconseguit en 2015 i 2016 en esta popular carrera que se celebra any rere any en nombroses localitats de la geografia nacional, l’entitat organitzadora pretén superar el número d’inscrits registrats el passat any, un total de 439, dels quals 142 pertanyien a la categoria infantil i 297 a l’adulta.

El Club d’Atletisme Almussafes invita els veïns a sumar-se a esta 5K amb disfresses divertits junt amb els seus familiars i amics. Per a potenciar el caràcter festiu de la competició, des de l’organització han recordat que es repartiran diversos premis entre els inscrits i, sobretot, entre els que porten la millor disfressa en cada categoria. De moment ja hi ha 150 corredors apuntats en la llista i la xifra, segons els responsables del club, continua augmentant, ja que el termini d’inscripció continua obert de manera presencial en el Pavelló Esportiu o a través del portal digital Cronorunner.

Entre els participants, la prova comptarà amb la presència del primer edil d’Almussafes, Toni González, el qual se suma per tercer any consecutiu a la prova. “Hem aconseguit consagrar esta iniciativa enfocada a difondre l’esport i la vida sana en les èpoques festives de l’any amb un caràcter lúdic i familiar. Esperem que, igual que en les dos edicions anteriors, el resultat siga excel•lent”, incidix el president de l’executiu, qui anima tota la població a participar en esta carrera.

Per a la competició, que començarà a les 17.30 hores, s’han establit dos categories, la infantil, per a jóvens de fins a 12 anys i amb un recorregut de 800 metres, i l’adulta, en la que podran inscriure’s els majors de 13 anys, els que s’enfrontaran a un circuit de 5 quilòmetres pels carrers del nucli urbà. Per als adults el dorsal té un preu simbòlic d’1 euro i per als xiquets la inscripció és gratuïta. Tant l’eixida com la meta estaran situades en el Parc Central, on s’espera reunir una gran quantitat de ciutadans per a animar i acompanyar als corredors.