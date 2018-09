Més d’un centenar de menors es beneficien del programa de menjador social de Mislata

Connect on Linked in

El programa garanteix els tres menjars al dia i ofereix les mateixes activitats que qualsevol escola d’estiu

La volta al col·le del dilluns marcarà, un any més, l’inici del curs i també el final de moltes activitats estiuenques, com el menjador escolar que l’Ajuntament obri durant els mesos de juliol i agost en el col·legi El Cid. En aquesta ocasió, el menjador escolar ha tancat la temporada d’una forma lúdica i divertida amb un parc aquàtic i una “Color Run”, que respon a l’objectiu municipal de convertir aquest programa social en una més de les activitats dirigides a la infància en la ciutat.

Mislata va ser el primer ajuntament valencià que va obrir els menjadors escolars a l’estiu. Ho va fer per primera vegada fa sis anys, després que els Serveis Socials detectaren que a moltes famílies els resultava impossible cobrir les necessitats nutricionals dels seus fills i filles. Segons explica l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, “la qual cosa al principi va ser un menjador social d’emergència va ser evolucionant fins a convertir-se, avui dia, en una escola d’estiu més, on garantim a tots els xiquets i xiquetes de Mislata tres menjars al dia, però on també garantim el seu dret a passar-li-ho bé en vacances, com qualsevol xiquet a aqueixes edats”.

Bielsa s’ha mostrat molt satisfet amb el programa d’enguany, del que s’han beneficiat un total de 150 xiquets i xiquetes de famílies amb escassos recursos, i ha anunciat la seua intenció de seguir millorant aquest programa amb més activitats esportives i lúdiques i més excursions, perquè “el més important és eliminar qualsevol diferència entre aquest menjador social i una altra escola d’estiu”.

El menjador escolar d’enguany ha seguit el mateix patró que en anys anteriors, encara que incorporant activitats noves per a millorar el servei. En definitiva, la qual cosa es pretén amb les diferents activitats lúdiques i les excursions és “no estigmatitzar als menors en risc d’exclusió social”, assegura el regidor responsable d’aquest projecte, Ximo Moreno.

A més dels jocs i tallers diaris, del parc aquàtic, de les festes de disfresses, els playbacks i la “Color Run”, realitzats en el propi col·legi, els xiquets també han fet eixides a la piscina i al parc de la Canaleta, on s’han refrescat i han practicat esport, o al Parc Infantil de Tràfic, on van poder aprendre les normes de circulació i senyalització i posar-les en pràctica en el propi circuit vial.