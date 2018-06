Més d’un miler de muixeranguers ompliran la Plaça Major d’Algemesí dissabte en la XIX Trobada de Muixerangues

Connect on Linked in

Enguany la Trobada de Muixerangues d’Algemesí arriba a la seua XIX edició amb novetats importants respecte de la participació i la programació que l’envolta

Participaran com a colles invitades en l’esdeveniment anual “Els Castellers de Sants i La Muixeranga de La Safor

Els de Sants són la colla més important de Barcelona. Aquests celebren enguany el seu XXV aniversari i ha volgut alçar les seues construccions a Algemesí per a recordar la procedència de la seua festa.

La Muixeranga de La Safor, amb 15 anys d’història recent, és una colla muixeranguera que es rep a Algemesí d’una forma molt especial en tant que es troba entre les millors formacions valencianes, molt pròxima a la nostra ciutat.

L’organització va decidir enguany continuar amb el format de l’edició anterior de manera que participaran com a convidats una colla castellera que ha aconseguit 9 altures en la temporada d’enguany i una colla muixeranguera que ha alçat 5 altures, també enguany.

Les actuacions, com sempre, es completaran amb la Muixeranga d’Algemesí i la Nova Muixeranga d’Algemesí, organitzadores de La Trobada amb l’Ajuntament de la ciutat i l’Escola Municipal de Tabal i Dolçaina.

La Trobada començarà a les 19 hores a la Plaça Major aquest dissabte 16 de juny. A eixa hora, des del carrer Berca entraran a la Plaça Major “La Muixeranga d’Algemesí” seguida per “La Muixeranga de La Safor”. Simultàniament, accediran a la plaça “Els Castellers de Sants” i “La Nova Muixeranga d’Algemesí”. Tabaleters, dolçainers i grallers acompanyaran una espectacular entrada.

Les quatre associacions actuaran en tres rondes, durant les quals alçaran tres figures diferents. Posteriorment es realitzaran els tradicionals “Pilars de Comiat” al toc de “La Muixeranga d’Algemesí”. Està previst un acte muixeranguer reivindicatiu en favor de la dona.

En acabar, la Corporació Municipal oferirà una recepció en l’Ajuntament on es realitzarà l’entrega d’uns records de La Trobada amb la finalitat que aquests es puguen exposar en les seus de les colles invitades.

Per la nit, hi haurà un sopar i una festa per a totes i tots els participants, patrocinada per l’Ajuntament d’Algemesí.

Programa Al voltant de La Trobada.

Les dues muixerangues d’Algemesí han programat diversos actes al voltant de la Trobada.

El mateix dissabte dia 16, a les 11:30, La Muixeranga d’Algemesí ha programat una Xerrada Col·loqui al Saló d’Actes del Casino que porta per títol “Com s’organiza una Diada Castellera, Com s’organitza una Trobada Muixeranguera” Correran a càrrec de Jordi Bertran i Quique Estrela.

El dia 15, la vespra de la festa, la Nova Muixeranga d’Algemesí realitzarà el II Pilar de la Vespra” Un pilar caminat de quatre altures que eixirà de la Capella i recorrerà el carrer Berca en direcció a l’Ajuntament.

La XIX Trobada de Muixerangues d’Algemesí serà possible gràcies a l’Ajuntament d’Algemesí, La Generalitat Valenciana, l’Escola Musical de Tabal i Dolçaina i les dues colles de la ciutat.

La televisió local Berca Tv emetrà amb posterioritat un extens reportatge de les actuacions de les tres muixerangues i la colla castellera amb els moments més emocionants i entrevistes als seus representants.