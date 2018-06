Els més menuts de Benicull han gaudit de la I Jornada de Seguretat Vial Ecosostenible

Connect on Linked in

Els alumnes del col·legi Eugeni Martí Sanchís han participat en diverses activitats per tal de garantir la seua seguretat vial

Els més menuts de Benicull han gaudit de la primera Jornada de Seguretat Vial Ecosostenible. Aquesta iniciativa ha sorgit del servei de Policia Local del municipi i ha estat endreçada per als alumnes del Col·legi Públic Eugeni Martí Sanchís.

Javier Oliver, agent de Policia Local del municipi, ha explicat l’activitat en la qual han participat tots els alumnes del col·legi, des

Però han sigut els més menuts els que més han gaudit d’aquesta jornada, en la que han aprés seguretat vial amb les seues bicis i patins.

Tal com han destacat la directora del col·legi i el policia local del municipi, per a pròximes jornades s’intentarà realitzar l’activitat amb centres de localitats pròximes com Polinyà de Xúquer o Albalat de la Ribera, per tal de fer-la més completa.