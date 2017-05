Més de mil persones participaran aquest diumenge en la ‘Run Càncer’ d’Almussafes

Aquest esdeveniment esportiu-solidari, que se celebrarà enguany en 21 valencianes, s’emmarca dins de la IV Setmana de la Salut del municipi

El 100% dels fons arreplegats amb les inscripcions es destinaran a l’Associació Lluita Contra el Càncer per a la recerca d’aquesta malaltia

Almussafes, a 12 de maig de 2017. Aquest diumenge 14 de maig, el Parc Central d’Almussafes acollirà l’esdeveniment esportiu-solidari “Run Càncer”, amb el qual es recaptaran fons per als diversos projectes que l’Associació Espanyola Contra el Càncer de València té en marxa actualment. Més de mil persones s’han inscrit ja en alguna de les tres proves que es desenvoluparan (carrera, marxa i patinada) durant el matí, que estaran organitzades per la Junta Local de Lluita Contra el Càncer de la localitat en col•laboració amb l’Ajuntament i nombroses associacions i empreses.

Ja està tot preparat a Almussafes per a la celebració d’un dels esdeveniments esportius més multitudinaris previstos per a aquest 2017. La Junta Local de Lluita Contra el Càncer del municipi, en col•laboració amb l’Associació d’Empresaris i Comerciants AECAL i el Club Atletisme Almussafes, està ultimant els preparatius per a acollir una de les cites de la ‘Run Càncer’, la iniciativa esportiu-solidària que arreplega fons perquè AECC València puga seguir desenvolupant projectes per a la recerca d’aquesta malaltia.

Més de mil persones de totes les edats s’han inscrit ja a les tres proves esportives que es duran a terme aquest diumenge 14 de maig en el Parc Central de la localitat per a seguir col•laborant econòmicament amb aquesta causa. L’esdeveniment, que promet convertir-se en tota una festa esportiu-solidària, i que està inclosa dins del programa d’activitats de la IV Setmana de la Salut impulsada per l’Ajuntament d’Almussafes, comptarà amb una carrera, una caminada i una patinada, les tres amb un recorregut de 5 quilòmetres, que donaran començament a partir de les 10 hores.

Segons han informat des de l’organització, ja s’han inscrit 178 corredors i 800 caminants, els qui aportaran 5 euros per la seua participació. A més, els que ho desitgen podran adquirir també la samarreta commemorativa de l’esdeveniment, els beneficis del qual aniran destinats també a l’entitat.

Per a completar l’oferta esportiva de la jornada, que compta amb el patrocini de nombroses empreses i associacions, s’oferirà una sessió de Zumba de vint minuts en els quals la música ajudarà als veïns a activar el seu cos i a realitzar esport “d’una manera entretinguda i juntament amb altres persones”, assenyalen. Finalment, s’instal•larà un lloc en el qual els interessats podran adquirir entrades per a la projecció, aqueixa mateixa vesprada a les 19 hores, de la pel•lícula benèfica “Lo que de verdad importa”, els beneficis de la qual es destinen als projectes de la Fundació Aladina, que invertirà tot el recaptat amb la cinta en els campaments especials per a xiquets amb malalties greus que va crear Paul Newman a través de l’associació Serious Fun Children’s Network.

AECC convoca 21 cites Run Càncer aquest 2017

Juntament amb l’edició d’Almussafes, l’Associació Espanyola Contra el Càncer de València va confirmar el passat 4 de febrer, Dia Mundial contra el Càncer, el calendari complet de convocatòries Run Càncer per a enguany. En total, seran 21 cites competitives i no competitives, que comptaran amb les seues respectives marxes. A aquestes carreres, d’entre 4 i 8 quilòmetres de recorregut, se sumaran també les marxes d’altres 40 localitats. D’aquesta forma, des del passat 26 de març i fins al pròxim 17 de desembre, els valencians s’uneixen per a seguir lluitant per eradicar de manera saludable aquesta malaltia.