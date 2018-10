Metrovalencia reprèn amb el col·legi Professor Ramiro Jover el seu programa de visites educatives per desè curs consecutiu

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha reprès, per desè curs consecutiu, Metroescola, el seu programa de visites educatives a les instal·lacions de Metrovalencia. En la jornada, 37 alumnes de 3º de Primària del col·legi Professor Ramiro Jover de València s’han desplaçat des de l’estació de metro de Safranar fins a la de València Sud, per a conèixer les principals instal·lacions de Metrovalencia.

Metroescola està dirigit als escolars pertanyents al cicle de Primària. Aquestes visites educatives es presenten com un complement del procés de formació dels alumnes i permeten destacar la importància que té el transport públic en el desenvolupament sostenible de les grans ciutats com a alternativa al vehicle privat.

En el curs passat, 2017-18, un total de 868 escolars van visitar les instal·lacions de Metrovalencia, pertanyents a 14 col·legis situats en 8 municipis de la província de València.

Les visites poden començar en l’estació que trie el grup escolar en qüestió (en aquesta ocasió Safranar) o en la pròpia seu de FGV, depenent de la proximitat del centre educatiu a la xarxa de metro o tramvia.

Una vegada allí, els alumnes aprenen, gràcies al personal de FGV, com moure’s per una estació de metro, quina línia agafar per a arribar a la destinació fixada, els elements d’accessibilitat existents, la senyalització de les citades estacions, els elements de seguretat disponibles i les normes bàsiques de convivència, sempre amb un llenguatge i explicacions concordes amb l’edat dels escolars.

Presentació de l’empresa

Realitzat el viatge fins a València Sud, es duu a terme una presentació de FGV en el saló d’actes. En aquesta estada, s’explica què és i què fa FGV, la xarxa de Metrovalencia, com funciona, el tipus d’estacions i parades amb les quals explica, els trens i tramvies dels quals disposa i la importància d’un transport públic sostenible.

Posteriorment, es cursa una visita al lloc de comandament per a conèixer el sistema de funcionament i control de la circulació de trens i tramvies per la xarxa, el sistema de seguretat de l’empresa i el centre d’atenció al viatger.

El recorregut per les instal·lacions continua en una unitat de metre. Ja des de la cabina del maquinista, els alumnes poden comprovar com funciona realment un tren i tots els elements necessaris per a la seua circulació.

Per a finalitzar la visita, els escolars es desplacen fins als tallers situats en les pròpies instal·lacions de València Sud, on es realitzen les labors de manteniment, reparació, neteja, control i aparcament de les unitats de les línia 1 i 2 de Metrovalencia.