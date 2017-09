El Mig Any Faller compta amb una alta participació tant de falleres i fallers com de la ciutadania en general

Alzira 12 de setembre de 2017.- L’alta participació en les activitats programades per al Mig Any Faller han omplit Alzira este cap de setmana.

Enguany el Mig Any s’ha celebrat en ple estiu, al setembre. La primera edició va ser un èxit, tot i que va tindre lloc al mes de novembre quan les temperatures ja no acompanyen per a disfrutar d’activitats al carrer. En esta segona edició les previsions de participació s’han desbordat de manera que s’ha aconseguit en tan sols dos anys posicionar este acte festiu entre els més multitudinaris de tots els que se celebren al llarg de l’any. “L’any vinent tornarem a realitzat el Mig Any el mateix cap de setmana de setembre que enguany, sempre que la Junta Local Fallera i les trenta-cinc comissions donen el seu vistiplau”, ha manifestat Isabel Aguilar, vicealcaldessa i regidora de Festes.

Han sigut tres dies intensos, sobretot dissabte i diumenge, on la música de la xaranga i la colla de dolçaina i tabal, la pólvora, la paella gegant, el sopar popular, la plantà i cremà, els jocs infantils, l’orquestra Top Zero, Vadness Festival i per descomptat l’aventura aquàtica, han despertat l’interés de molts fallers i ciutadania en general. “Un dels nostres objectius és fer que qualsevol ciutadà/ana participe de la festa, ja que cal destacar que el Mig Any no només és per a les comissions falleres, és una festivitat oberta a tots”, ha matisat Aguilar.

La bona acollida de plantar i cremar un monument en estiu ha posat el precedent de tornar a fer-ho l’any que ve. “Al llarg dels mesos en què s’ha estat preparant el Mig Any no ens ha faltat il•lusió, ja que som sabedors de les ganes de festa i participació de les alzirenyes i alzirenys, i per això vull agrair a tots les moltíssimes mostres de carinyo i felicitacions que hem rebut al llarg de tot el cap de setmana”, ha declarat Aguilar.

Estem oberts a qualsevol idea, per tal de seguir fent de la nostra festa fallera, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat i Festa d’Interés Turístic Nacional, una de les fites festives de la nostra ciutat.