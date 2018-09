Print This Post

El “Mig Any Faller” d’Almussafes es convertix en una gran festa vaquera

La Junta Local Fallera va reunir a 350 persones en la sèptima edició de la iniciativa

El pati del CEIP Almassaf va acollir la celebració, que va incloure sopar i discomóvil

Les tres comissions falleres d’Almussafes es van donar cita, dissabte passat 22 de setembre, a les 21.30 hores, en el pati del Col·legi Almassaf per a despedir l’estiu i iniciar el compte arrere de les Falles 2019. Una festa amb simbologia vaquera ha sigut l’aposta de la Junta Local Fallera per a celebrar el “Mig Any Faller”, una commemoració que enguany ha congregat a 350 persones assistents, els quals a més d’un sopar de germandat, van disfrutar de ball i diversió posterior amb una discomóvil.

La Junta Local Fallera d’Almussafes, en col·laboració amb la corporació municipal i les tres comissions falleres de la localitat ha celebrat, per sèptim any consecutiu, una jornada de convivència conjunta per a posar el passador d’or al final de l’estiu, a més de festejar la proximitat del nou exercici faller.

El poder de convocatòria de les comissions Mig Camí, la Primitiva i La Torre ha quedat patent amb el resultat de participació registrat en esta nova edició, atés que un total de 350 veïns i veïnes es van donar cita en el pati del col·legi públic Almassaf en una multitudinària sopar de cabasset oberta a tota la ciutadania.

Al sopar de germandat va seguir una discomóvil, moment en què les portes del recinte es van obrir per a invitar a tota la ciutadania a sumar-se al festeig que es va allargar fins a altes hores de la matinada.

Des de l’organització es van habilitar diverses files de taulers i cadires i se serbi la beguda i el piscolabis, a més de preparar un photocall perquè els assistents a la vetlada festiva deixaren constància gràfica del “Mig Any Faller” 2018.