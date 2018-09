Milers de colors de paper ompliren els carrers de Picassent amb la Cavalcada de les Festes Majors

Print This Post

Les picassentines i els picassentins varen eixir al carrer, ahir per la vesprada, per vore desfilar les carrosses que deixaren l’asfalt cobert amb milers de papers de colors.

El moment més emotiu de la vesprada va arribar amb l’entrega dels premis des del balcó de l’Ajuntament. Després de la deliberació del jurat, qui no ho va tindre fàcil donat el nivell i la qualitat de les carrosses presentades, varen ser entregats, un per un, els 5 guardons a les millors carrosses, quedant de la següent manera.

1r premi: «Hotel Transmercat», de la Falla Mercat.

2n premi: «Tropical 1», de la Falla l’Ermita.

3r premi: «Mercamàgic» de la Falla Mercat.

4t premi: «L’arbre de les ànimes» de la Falla Parc La Canyà.

5t premi: «Un mundo ideal» de la Falla Sud.

L’alcaldessa, Conxa Garcia, i el regidor de Cultura i Festes, Jaume Sobrevela, foren els encarregats de fer entrega dels premis als representants de les carrosses seleccionades.

Finalitzada l’entrega de guardons, la desfilada va recórrer l’itinerari de costum omplint de color Picassent.

Celebrades les Carreres de joies a Picassent

Les carreres de joies, una antiga tradició picassentina recuperada per l’Ajuntament de Picassent l’any 2009 on els genets es “repten” en unes carreres, curtes en metres, però farcides de velocitat i de bellesa va tindre lloc diumenge al matí al recinte de la plaça Europa. Alli, es va congregar el veïnat que no va voler perdre’s este espectacle d’habilitat, velocitat i bellesa dels cavalls i els seus genets.

A l’acabament de l’espectacle, el públic va poder acostar-se per disfrutar molt pròxims als cavalls i, com a colofó, l’alcaldessa del municipi va fer l’entrega dels tradicionals mocadors als genets participants.