Es milloren diverses cases del carrer Callao de l’Alquerieta amb actuacions de pintura a les façanes

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Alzira, 27 d’abril de 2018. L’Ajuntament d’Alzira, des de la Regidoria de Gestió Urbanística, ha signat un conveni de col•laboració amb l’associació de veïns de l’Alquerieta per tal de millorar la imatge al carrer Callao.

Dins d’este conveni s’arrepleguen accions de millora d’algunes cases del carrer Callao que, a hores d’ara, es portaran a terme amb treballs de pintura en les seues façanes . Per a realitzar estes tasques alguns membres de l’associació de veïns de l’Alquerieta s’han oferit voluntàriament a pintar les façanes, amb la supervisió del departament de l’Ajuntament.

La Regidoria de Gestió Urbanística està contribuint, des de l’inici de la legislatura, a la millora d’algunes zones del barri on ja s’han efectuat diverses actuacions.

Fernando Pascual, cap de la Regidoria responsable d’estes actuacions, assegura: “l’Ajuntament d’Alzira és el primer interessat que el barri de l’Alquerieta millore, per la qual cosa aportarem totes aquelles mesures i ferramentes per a tal fet. Amb el suport de l’associació de veïns de l’Alquerieta estem portant a bon terme molts projectes al barri que inclouen activitats culturals, festives, socials i educatives, per satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal”.