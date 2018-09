El Ministeri de Foment anuncia que estudia la inclusió de la rehabilitació del Pati de les Sitges en els Pressupostos Generals de 2019

Connect on Linked in

La visita el passat mes de juliol del Ministre de Foment, José Luis Ábalos, al monument de les Sitges, està donant resultats molt fructífers. El Ministre després de conèixer el monument de les Sitges en persona es va mostrar molt interessat en el mateix i sobretot, en la seua possible rehabilitació.

Avui divendres, l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, ha rebut la visita del Director General d’Arquitectura, Habitatge i Sòl del Ministeri de Foment, Francisco Javier Martín Ramiro, qui ha realitzat una inspecció al monument acompanyat de personal tècnic del propi Ministeri per a iniciar els treballs que permeten incloure la rehabilitació del Pati de les Sitges en els Pressupostos Generals de l’Estat de 2019, dins del Capítol d’Inversions directament.

L’Alcalde de Burjassot té com un dels seus objectius la rehabilitació i posada en valor del monument insígnia de la ciutat, i amb aquest objectiu va concertar la visita amb el Ministre de Foment, José Luis Ábalos, qui ha arreplegat el guant i ha mostrat un gran interès i sobretot, la intenció d’iniciar com més prompte millor tots els treballs tècnics que permeten incloure el projecte en els Pressupostos de 2019 per a començar les obres al més prompte possible.

Els responsables tècnics ja estan començant a estudiar tota la documentació que té l’Ajuntament de Burjassot i l’Institut Municipal de Cultura i Joventut per a saber la situació de monument, i posteriorment començaran tots els tràmits administratius necessaris per al projecte de rehabilitació, al mateix temps que també posaran en coneixement de totes les administracions competents el seu interès de rehabilitar el conjunt històric.

En la visita han acompanyat a l’Alcalde els regidors Olga Camps, responsable d’Educació, Maria Viu, Presidenta del IMCJB i Roc Senent, regidor de Turisme, així mateix, també ha estat present Manuel Valdecantos, Cap de l’Àrea de Seguiment d’Obres de la Sotsdirecció General d’Arquitectura i Edificació.

Per a Rafa García, Alcalde de Burjassot “és una grandíssima notícia, que s’haja pogut per fi despertar l’interès a rehabilitar l’edifici per part del Ministeri, que hagen estat ací, que ho hagen vist, i que es vagen convençuts de l’interès que suposa el conjunt històric del Pati de les Sitges per a tota la ciutadania i per a Burjassot en particular. Hem treballat molt, hem barallat amb molts fronts, i des d’ací, també vull agrair l’esforç de tots amb les nostres Sitges per a intentar solucionar la seua degradació. I per descomptat, també vull agrair al Ministeri i a José Luis Ábalos l’interès que ha demostrat cap a la nostra ciutat”.

“Esperem que per fi, en breu, la realitat d’un Pati de les Sitges reacondicionado, amb utilitat per a tots, amb una gran posada en valor siga un fet, cosa que estic segur que així serà”, ha matisat l’Alcalde.