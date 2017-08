Mireia Vilar s’imposa a Bunyol i completa el quartet de finalistes del Sona la Dipu 2017

La cantautora, al capdavant del trio, va fer sonar el seu dream pop davant de més de 1.000 persones en una vetlada amb Varry Brava, Second i Miss Caffeina

Aquest dissabte es pujarà a l’escenari amb Dûrga, Frida i The Vibrowaves en la final de Sona la Dipu, acompanyats per La Raíz, Oques Grasses i ZOO

31/08/2017.A tan sols dos dies de la celebració de la seua final, el programa Sona la Dipu ja coneix als seus quatre finalistes. Aquest dimecres, en l’última semifinal a Bunyol, el jurat del certamen va triar a Mireia Vilar com a finalista, completant així la llista de bandes que el dissabte que ve a Sueca mostraran la seua potència i qualitat per a convertir-se en un dels dos guanyadors de la present edició del programa musical de la Diputació de València.

A les 19:00 hores, l’Auditori municipal de Bunyol obria les portes a un públic amb moltes ganes de música, però també amb els nervis a flor de pell per la possible pluja que s’anunciava en la zona. Encara així, el temps va donar treva i va permetre a tots els assistents viure una nit única amb les bandes del Sona i els grups convidats.

Cap a les 19:45, Mireia Vilar eixia a l’escenari amb la seua banda (en format trio) i, al llarg de 20 minutos, van fer sonar alguns dels seus temes amb sons que naveguen entre el dream pop, l’electrònica i ritmes tropicals. Després, i a diferència de la resta de semifinals, el torn no va ser per a un altre dels semifinalistes, sinó per a una de les bandes acompanyants, Varry Brava. El esperadíssim grup va ser aclamat pel públic en una actuació d’una hora on van sonar els temes del seu últim LP ‘Safari emocional’ i clàssics com ‘No gires’.

El tercer directe va ser a càrrec de Indian Hawk, al voltant de les 22:00 hores; el quintet va portar al directe temes replets de rock americà que traslladaven al públic al sud d’Estats Units. A continuació, van ser Second els que, prop de les 23:00 hores, van fer vibrar als assistents amb cançons recents com a ‘Invierno dulce’ o himnes com a ‘Rincón exquisito’. Precisament, ells van ser els predecessors dels últims semifinalistes, Odd Cherry Pie. Cap a les 00:00 hores, la formació va demostrar la seua voluntat de fer de la música una eina d’alegria i diversió amb melodies d’influències pop i folk.

Després de la seua actuació va ser el moment de prendre la decisió per part del jurat del Sona la Dipu. Així va ser com Mireia Vilar va conèixer el seu pas a la final de Sona la Dipu 2017, que tindrà lloc aquest dissabte a Sueca, amb La Raíz, Oques Grasses i ZOO i on la cantautora competirà amb Dûrga, Frida i The Vibrowaves, els altres tres finalistes.

La guinda a una gran nit musical la va posar Miss Caffeina que, després d’un any replet d’èxits, continuen emocionant als seus fans, amb composicions pop com ‘Mira como vuelo’ o ‘Ácido’.

Calendari Sona la Dipu 2017

2 de setembre Sueca / Final: Dûrga + Frida + Mireia Vilar + The Vibrowaves + La Raíz + Oques Grasses + Escala i Corda Dj Set.

9 de setembre Picassent / Presentació guanyadors: Dos guanyadors Sona la Dipu + Amaral