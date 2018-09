Mislata celebra el Mes del Valencià amb obres de teatre, exposicions i tallers municipals de voluntariat lingüístic

Print This Post

La regidoria de Promoció del Valencià ha preparat un ampli desplegament d’activitats amb la finalitat de promocionar l’ús de la nostra llengua entre tota la ciutadania, un projecte dirigit especialment a l’alumnat de centres de secundària.

Setembre torna a ser el mes clau per a la promoció de la llengua a Mislata. Just ahir s’iniciava la inscripció a la tercera campanya de Voluntariat pel Valencià mitjançant la qual s’aprèn la llengua de la forma més pedagògica; intercanviant converses i tallers entre valencianoparlants i les persones inscrites. Es tracta de “una iniciativa municipal per a conformar parelles lingüístiques i aprendre o millorar la parla de forma molt més amena i entretinguda”, explica la regidora de Promoció del Valencià, Ana María Julián.

Enguany, dos de les activitats importants són representacions teatrals en valencià. Una d’elles, és un original espectacle que el 20 de setembre arribarà al Centre Cultural per a barrejar poesies de Vicent Andrés Estellés amb trucs de màgia. És una producció de Rubén Aparisi titulada Com el pa a l’alcavor. La representació doblegarà la seua funció per a donar cabuda als 500 alumnes de segon d’ESO de tots els instituts de Mislata.

Una posada en escena més contemporània serà la de les actrius Maribel Casany i Esther Ayuso, amb la seua obra Nosaltres no som de telefonar-nos. Posaran humor sobre l’escenari en clau d’igualtat de gènere. El duo actuarà de forma gratuïta per a tots els espectadors que durant aqueixa setmana arrepleguen invitacions en el Centre Cultural.

A aquestes iniciatives se sumen altres noves, en una programació incessant que es fa transversal a altres àrees municipals. Així, el Dia Europeu de les Llengües, una original campanya arribarà als centres educatius repartint marcapáginas de llibres amb cites d’autors valencians, fent que la llengua siga un element visible en la formació acadèmica i en els moments d’oci.

Les activitats puntuals es completaran amb l’obertura de l’exposició Misteris Assumpcionistes, que albergarà el Centre JoveEl Mercat, narrant la transcendència de celebracions com el Misteri d’Elx, en una mostra organitzada per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.