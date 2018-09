Mislata consciencia sobre l’assetjament escolar a través de les arts escèniques

Print This Post

El Centre Cultural es va omplir d’actors inanimats dissenyats per Miquel Navarro, component l’espectacular escenografia del muntatge teatral “Bullying 3.0”

Mislata estrenava en un abarrotat Centre Cultural de Mislata l’obra “Bullying 3.0, una història diferent”, una peça teatral que intenta conscienciar sobre l’assetjament escolar a través de l’àmbit cultural. De fet, el seu director, Toni Galarza, afirma que l’objectiu de l’obra és “convertir al teatre en un instrument més per a contribuir al descens d’aquesta problemàtica”.

L’obra està basada en fets reals i explica la història de dues xiques que van patir assetjament escolar, Andrea Enríquez i Lucía Alcaraz, entremesclant les vivències d’ambdues i representades per un únic personatge. Dues històries amb finals molt diferents, però que en l’obra finalitzen d’una manera esperançadora, convidant a la reflexió i creant la necessitat d’una evolució de la ment humana, com assegura el seu director.

Sobre l’escenari, el repartiment actoral comparteix protagonisme amb les escultures del mislatero Miquel Navarro. L’artista ha aportat set figures inèdites, que representen una simbiosi entre personatges i arquitectures. Les escultures tenen un important paper en la representació, ja que no són únicament decoratives, si no que es converteixen en protagonistes inanimats i funcionen com altres actors més.

A més de les escultures de Miquel Navarro, la música en directe té també un paper fonamental en la representació, apareixent diferents personatges a manera de músics que tocaven els seus instruments, posant així la banda sonora a aquesta original obra teatral en format musical.

Aquest projecte, després de dos anys de producció, compta amb la iniciativa de la creació d’una pàgina web (www.bullying3-0.es) perquè les víctimes d’assetjament escolar puguen descarregar els seus sentiments, denunciar situacions o trobar assessorament, i perquè servisca de suport per als qui no han sol·licitat ajuda a través d’una altra via.