Mislata constitueix la comissió de seguiment del pla d’igualtat per a donar participació al teixit social

Després de la constitució de la comissió s’ha aprovat el reglament i s’han fixat els objectius per a enguany 2018, molts dels quals ja s’han complit o s’estan engegant, com és el cas dels tallers de formació per a centres educatius o les campanyes de sensibilització ciutadana

Per a Mª Luisa Martínez, portaveu del govern, “est era un dels primers passos a seguir en el nostre primer Pla d’Igualtat, i posa en relleu que estem treballant de forma interdisciplinària per a fer efectiva una major igualtat entre dones i homes”

A mitjan matí, ha tingut lloc la constitució de la comissió d’igualtat i convivència, amb representants de tots els centres d’educació primària i secundària de Mislata; a aqueixa taula ha seguit la constitució de la comissió de seguiment i avaluació de l’I Pla d’Igualtat de Mislata, a la qual estaven convidats tots els grups polítics. Ha comptat amb l’assistència de la portaveu del govern i grup socialista, María Luisa Martínez Mora, qui ha presidit la comissió, i el portaveu del grup Ciutadans, José María González Murgui.

La constitució d’aquest òrgan clau per al bon funcionament del primer Pla d’Igualtat de Mislata ha servit per a fixar en el calendari les accions a dur a terme durant aquest 2018. La taula ha valorat molt positiu el treball realitzat, alguna cosa que per a la portaveu del govern “posa de manifest que s’estan posant els fonaments per a aconseguir una igualtat efectiva en tots els àmbits de la nostra societat, i que el treball realitzat durant aquests anys en matèria d’igualtat està començant a donar resultats positius”.

Aquesta vesprada, en la Casa de la Dóna, es presentarà públicament el primer Pla d’Igualtat per part dels tècnics i l’alcalde de la ciutat, Carlos Fernández Bielsa, davant representants associatius. Aprofitaran per a donar inici a les XV jornades contra la Violència de Gènere, que culminaran el pròxim 25 de novembre en el seu moment internacional. Mislata impulsarà durant els pròxims dies múltiples activitats per a dur a terme un ampli programa de difusió, en les quals les associacions de dones tenen un paper molt actiu.