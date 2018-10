Mislata distingeix a les Llars Municipals de Persones Majors, a l’esportista Elena Martínez i al poeta Pere Bessó amb motiu del 9 d’Octubre

Connect on Linked in

Carlos Fernández Bielsa: “El bon futur està en la recuperació del millor passat, de les nostres arrels, la dignitat i la justícia, la pau i la igualtat de totes les persones”

L’Ajuntament de Mislata ha aprofitat un any més la commemoració del 9 d’Octubre per a lliurar les distincions honorífiques que premien la labor realitzada per persones o col·lectius de Mislata, que en els seus àmbits o disciplines han contribuït a fer del municipi un referent. Els guardonats d’enguany han sigut les Associacions de persones Majors, l’esportista Elena Martínez Ruiz, del Club Handbol Mislata, i Pere Bessó, el poeta mislatero més premiat i reconegut.

Els esments s’han lliurat avui, dia 9 d’Octubre, en un Ple extraordinari convocat a dos quarts de dotze del matí. L’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, ha sigut l’encarregat d’imposar-los la distinció en un acte que, com és habitual en els últims anys, ha sigut multitudinari.

En el seu discurs, Bielsa ha afirmat que a Mislata “sabem molt bé per què ens sentim tan valencians. Perquè a més tenim l’orgull de comptar amb un dels teixits associatius més forts dins de l’àmbit de la festa i la cultura popular”. Al que ha afegit que “som gent participativa i treballadora, que vetla per incalculables elements de valor etnològic per a la humanitat; un ampli ventall de costums, tradicions i expressions culturals que ens remarquen com a poble”.

Mislata compta amb un nodrit moviment associatiu de persones majors, col·lectius que contribueixen constantment a l’afecte i cohesió en les famílies dins de la societat mislatera i que fan una gran labor com a agents de solidaritat. Per aquestes raons s’ha atorgat la Distinció Social a les associacions de Jubilats i Pensionistes El Sud, Espai de Jubilats La Fàbrica, Jubilats i Pensionistes El Quint i a la Llar de La nostra Senyora de Fátima.

Quant a la Distinció Esportiva, enguany la Junta de Govern Local ha decidit atorgar-la Elena Martínez, del Club Handbol Mislata, per la seua brillant trajectòria en l’esport de l’handbol, representant sempre a Mislata en competicions nacionals i internacionals. L’Ajuntament ha volgut reconèixer la seua dilatada trajectòria i el foment dels valors lligats a la pràctica esportiva.

I en aquesta edició, el reconeixement en l’àmbit cultural ha recaigut en el poeta Pere Bessó. El Consistori reconeix així el seu treball de més de quatre dècades immers en l’educació i la creació literària, impulsant l’amor per les lletres des de l’àmbit acadèmic.

Gens més acabar l’acte de lliurament, ha eixit de l’Ajuntament la tradicional processó cívica de la Senyera, en la qual l’emblema de tots els valencians ha recorregut els principals carrers del centre de Mislata fins a arribar als jardins de l’Hort de Sendra, on s’ha realitzat un acte d’homenatge protagonitzat per les comissions falleres de la ciutat.