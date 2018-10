Mislata dóna la benvinguda a la tardor amb una gran festa jove

Connect on Linked in

L’Ajuntament organitza la segona edició del “Mislata JoveFest” per a promocionar els recursos i activitats que ofereixen els centres juvenils

Bielsa va destacar que “Mislata no seria la ciutat que avui és sense un teixit d’associacionisme juvenil tan actiu i divers; i aquest festival aspira a consolidar-se com la seua festa de benvinguda al curs”.

El divendres es va celebrar la segona edició de el “Mislata Jove Fest”, una gran festa amb la qual els joves de la ciutat donen la benvinguda a la tardor. Coincidint amb l’inici de curs i l’engegada de la gran majoria de programes i activitats de la Regidoria de Joventut, l’Ajuntament va organitzar, en l’avinguda de Gregorio Gea, aquest festival, el plat principal del qual eren les actuacions del grup valencià Tardor i dels bascos Grisos.

Molts van ser els xics i xiques joves, i també famílies amb xiquets, els que es van acostar a l’avinguda, enfront del Centre Cultural, per a participar en aquesta gran macroactividad que oferia, a part de la música en directe, jocs i tallers per a tota la ciutadania.

El Consistori va instal·lar un punt d’informació amb l’objectiu “que els joves tinguen l’oportunitat de conèixer totes les propostes, els serveis i les activitats que ofereixen el Centre Jove del Mercat i el Centre Jove Túria”, com va explicar Ximo Moreno, regidor de Joventut. A més, diferents associacions juvenils com els Júniors per un món nou, Júniors Sant Francesc, Scouts Impesa, Esplais, Quera, i el Consell de la Joventut van estar també presents informant sobre les seues activitats i l’organització va muntar un divertit photocall on els assistents podien fotografiar-se abillats amb divertits complements. Els assistents es van portar com a record el kit del Mislata JoveFest: una motxilla, una samarreta, un estoig amb bolígrafs, una llibreta i una cantimplora.

La UPCCA també va participar informant sobre els efectes de l’alcohol i les drogues a través d’una activitat denominada “Portes mala sort alcoholèmia”, en la qual els i les joves podien experimentar en primera persona les conseqüències que produeix el consum d’alcohol.

Al voltant de les vuit de la nit va començar l’actuació de Tardor, grup valencià de música pop habitual en els festivals, que van portar a Mislata la presentació del seu tercer disc, titulat “Patraix”. Per la seua banda, el grup que encapçalava el cartell, Grisos, van venir des de Guipúscoa per a atraure al nou públic amb un repertori que va incloure èxits d’una dècada destacant com a referents del indie-pop nacional.

Entre les activitats que es van promocionar durant l’esdeveniment es troben “Mislata 22.02” de la regidoria de Joventut, programa d’oci alternatiu per a joves, i la “Zombislata”, organitzada pel Consell de la Joventut, i que tindrà lloc el dissabte 27 d’octubre.