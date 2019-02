Mislata es compromet contra la violència de gènere

Connect on Linked in

L’Ajuntament rep prop de 25.000 euros procedents del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, que es destinaran a reforçar els serveis municipals d’atenció i informació a víctimes de violència contra la dona

Carlos F. Bielsa: “Les administracions hem de treballar a posar en marxa noves eines i plataformes perquè la igualtat siga un valor transversal a tots els àmbits”

L’Ajuntament de Mislata, a través de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat i Dona, ha rebut 24.531,69 euros procedents dels fons assignats a les entitats locals pel Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere. Una quantitat econòmica sense precedents que posa en valor el gran treball que s’està duent a terme a la ciutat en qüestió de polítiques per a la igualtat.

I és que, com afirma l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “Mislata s’ha convertit en un referent de polítiques d’igualtat gràcies a l’acció, la col·laboració i la defensa constant de l’apoderament de la dona. Un treball que ha donat fruits tan importants com nostre Primer Pla d’Igualtat Municipal”.

Els fons rebuts es destinaran prioritàriament a reforçar els serveis municipals d’atenció i informació a víctimes de violència contra la dona, i en concret, per al “Programa d’Atenció Psicològica”, dirigit a dones que posseeixen ordres d’allunyament en vigor i que es desenvoluparà en pròximes dates a la Casa de la Dóna durant 12 hores setmanals.

A més, part de la subvenció es destinarà per a realitzar campanyes de sensibilització i prevenció de qualsevol forma de violència contra les dones, com els tallers dirigits a l’alumnat de Primària, Secundària i Cicles Formatius, ja programats per al 25 de febrer i el 8 de març, i en els quals participaran tots els centres educatius de Mislata. Una altra de les actuacions, que se sufragarà amb aquesta quantia, és la instal·lació d’una gran tanca amb el lema de “Mislata contra la violència masclista: si l’ajudes, pot”, que es troba ja instal·lada en la rodalia del CEIP “El Cid”. També es destinaran fons per a la confecció de materials informatius per a donar a conéixer els recursos disponibles existents a nivell municipal i autonòmic en la lluita contra la violència masclista. Finalment, un altre pilar fonamental que es nodrirà d’aquests fons, serà una formació específica dirigida al professorat del municipi per a la detecció i prevenció de les situacions de violència contra les dones en l’àmbit educatiu.

Bielsa ha remarcat que vivim “temps convulsos per als drets de les dones. Temps difícils perquè cada dia es repeteixen titulars protagonitzats pel masclisme; per un tipus de masclisme que atenta contra la llibertat, que amenaça la igualtat, que viola i que mata. I des de les administracions hem de mostrar permanentment la nostra solidaritat cap a les víctimes i treballar a posar en marxa noves eines i plataformes perquè la igualtat siga un valor transversal a tots els àmbits: familiar, laboral, educatiu i legislatiu”.

Aquests fons, procedents del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere i que reben tots els ajuntaments en major o menor mesura, en funció de determinats criteris com el nombre d’habitants, seran de gran ajuda perquè els consistoris puguen realitzar projectes i programes destinats a eradicar la violència masclista i recuperar competències en aquest àmbit, ja que en definitiva els ajuntaments són l’administració més pròxima a la ciutadania i, per tant, a les víctimes.