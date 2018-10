Mislata incorpora a nous treballadors de diferents programes d’ocupació

Print This Post

Bielsa assegura que la millora de la empleabilidad de les persones “és una de les prioritats del consistori”

La plantilla creix amb pintors, personal de manteniment i auxiliars administratius

L’Ajuntament de Mislata, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació, engega al llarg de l’any diferents programes d’ocupació per a millorar la empleabilidad dels veïns i veïnes de la ciutat. Programes com el Pla d’Ocupació Municipal, els Tallers d’Ocupació, com “Aprèn i Emprèn” i “T’avalem Joves” que inclouen també formació prèvia, els Programes d’orientació laboral, duts a terme en col·laboració amb la Mancomunitat, diferents Programes d’Iniciativa Social, subvencionats pel SERVEF, i l’àmplia oferta formativa i ocupacional de l’Agència de Desenvolupament Local de Mislata, pretenen fomentar la creació d’ocupació a nivell local i facilitar la inserció laboral dels beneficiaris.

Pintors, personal de manteniment i auxiliars administratius, entre uns altres, s’han incorporat en les últimes setmanes a la plantilla de l’ajuntament, procedents de diferents programes d’ocupació. L’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, i els regidors de Promoció Econòmica i Ocupació i Serveis Municipals han rebut a aquest grup de treballadors i els han donat la benvinguda. Bielsa ha remarcat l’esforç que realitza l’Ajuntament “per a millorar la empleabilidad de les persones” que és una de les prioritats del govern municipal.

Amb aquests programes i totes les ajudes de beques i tallers d’ocupació remunerats, Mislata afavoreix la incorporació al món laboral de més de 200 persones al llarg de l’any.