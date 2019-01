Mislata licita les obres de la futura Residència i Centre de Dia per a majors

Connect on Linked in

Després de signar el passat 28 de desembre el conveni amb la Diputació pel qual Mislata rebrà 4,4 milions d’euros per a rehabilitar la caserna militar i convertir-lo en Residència de Majors i Centre de Dia el procés de contractació de les obres ja està en marxa

Per a Bielsa: “aquesta excel·lent notícia és fruit del treball coordinat entre les quatre administracions de l’Estat competents, encara que el lideratge i l’impuls ha correspost a Mislata i a la seua ciutadania”

Amb el projecte de construcció sobre la taula, i gràcies a la injecció de finançament i a l'adjudicació de les places públiques deResidència per part de la Diputació de València i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives respectivament, l'Ajuntament de Mislata ha obert el procés de licitació de les obres de remodelació de les antigues casernes militars, que des del passat 10 de gener són propietat municipal, encara que el consistori havia avançat la contractació de disseny del projecte i els plecs de contractació i havia solucionat totes les traves burocràtiques existents.

Durant els últims tres anys el govern municipal ha gestionat el canvi d’usos de la parcel·la i ha aconseguit el finançament necessari per a construir la futura Residència de la Tercera Edat de Mislata, que inclourà Centre de Dia per a persones majors i una reforma integral de l’entorn urbà on se situa. El projecte de licitació de les obres ascendeix a 4.930.332,79 euros.

Durant el mes de febrer, es farà efectiva l’adjudicació de les obres a una empresa i serà el punt definitiu d’inici per a la important remodelació de les antigues casernes construïdes en 1950. Mitjançant la intervenció es reformaran i uniran els dos edificis existents formant un únic complex d’atenció a les persones majors. La parcel·la, de més de 9.000 metres quadrats, inclourà un parc públic amb nova vegetació i parcs infantils, amb el que l’espai suposarà una obertura completa a la ciutat, amb l’eliminació de l’actual mur que el separa del barri del Quint.

L’alcalde de la ciutat, Carlos Fernández Bielsa, s’ha mostrat “molt satisfet de veure que es compleixen els terminis, i que la Residència que tant desitjàvem serà una realitat dins de molt poc temps, ja que el termini d’execució és de menys d’un any, i les grues entraran a treballar després de la pròxima adjudicació de les obres. Han sigut anys de treball, d’esforç i d’obstinació. Ho hem aconseguit”.