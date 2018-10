Mislata millora l’ocupabilitat de més d’un centenar de persones

Connect on Linked in

Els diferents programes i cursos de formació estan orientats a persones aturades i a joves

Carlos Fernández Bielsa: “Realitzem un gran esforç en formació per a millorar la empleabilidad de les persones, sobretot d’aquelles que tenen falta d’oportunitats, i aquests cursos són una ocasió magnífica per a formar-se i aconseguir una ocupació”

L’Ajuntament de Mislata, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica, engega al llarg de l’any diferents programes i cursos formatius per a millorar la empleabilidad dels veïns i veïnes de la ciutat. Un dels programes que s’ha engegat recentment és una nova edició dels Programes Formatius de Qualificació Bàsica. Es tracta de cursos de formació d’uns nou mesos de durada, amb pràctiques en empreses, destinats a joves que no han superat l’ESO ni tenen formació professional.

El curs que s’ha iniciat és el denominat “Operacions bàsiques de cuina”, que s’imparteix en un centre municipal homologat per a aquests ensenyaments, concretament en les instal·lacions de Pare Santonja, i del que s’estan beneficiant 16 joves. Durant el curs, rebran coneixements generals i coneixements específics de l’especialitat d’hostaleria, tant a nivell teòric com a pràctic. De fet, el desenvolupament de les classes pràctiques s’intenta que s’assemble a una jornada de treball en restaurants o hotels.

En definitiva, amb cursos com aquest que es troba dins dels PFCB, més de cent persones es beneficien de la formació que ofereix l’Ajuntament de Mislata i que proporcionen també altres programes com el Pla de Formació per a joves postgraduados, els Tallers d’Ocupació, com “Aprèn i Emprèn” i “T’avalem Joves”, els Programes d’orientació laboral, duts a terme en col·laboració amb la Mancomunitat, i l’àmplia oferta formativa de l’Agència de Desenvolupament Local de Mislata.

De fet, ara mateix es troben també formant-se en diferents departaments municipals el segon grup de 15 joves, d’un total de 30, que pertanyen al Pla de Formació de Postgraduados, i també un grup de 25 alumnes-treballadors dels Tallers d’Ocupació inscrits en els cursos de “Operació i enregistrament de dades” i “Activitats de gestió administrativa”. Tots ells acabaran la seua formació a la fi de desembre.

I, d’altra banda, ja s’ha anunciat també un nou curs que s’impartirà durant els mesos de novembre i desembre en l’Agència de Desenvolupament Local. En aquest cas, es tracta d’un mòdul formatiu homologat pel SERVEF sota el títol de “Impartició i tutorización d’accions formatives per a l’ocupació”. Està dirigit a persones aturades amb el títol de Batxiller o equivalent i s’impartirà en les mateixes oficines de l’ADL. El període d’inscripció per als interessats ja està obert i finalitza el pròxim 19 d’octubre.