Mislata ofereix a les persones majors més d’un centenar de tallers formatius diferents

L’Ajuntament inicia aquest nou curs amb més de 2.500 veïns inscrits en una oferta que inclou tallers, cursos de voluntariat i experiències intergeneracionals

Bielsa: “Aquests tallers són una enorme oportunitat que ofereix Mislata a la seua gent gran per a continuar motivada i activa, perquè tots ens sentim part de la societat i aportem experiència, i així seguir millorant la nostra ciutat”

L’Ajuntament de Mislata ha presentat avui el nou curs dels Tallers de Formació Sènior, una completa programació dirigida a les persones majors de la ciutat. Es tracta d’un macroproyecto municipal que agrupa més d’un centenar d’activitats formatives diferents, que van des de proposades soci-culturals, a tallers, cursos, excursions i fins a activitats intergeneracionals, en les quals majors i xiquets comparteixen el seu temps i les seues experiències.

La presentació del curs ha tingut lloc en la seu de Majors Voluntaris, organitzadors dels tallers, i més d’un centenar de veïns han acudit a conèixer les novetats d’enguany. L’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, i la regidora de Persones Majors, Pepi Luján, han sigut els encarregats de presentar a la ciutadania aquesta àmplia oferta formativa en la qual participaran més de 2500 veïns al llarg de l’any. Bielsa ha posat en valor la magnitud d’aquest projecte, en el qual “l’Ajuntament, les associacions i la ciutadania anem de la mà per a millorar la vida de les nostres persones majors, perquè tinguen un major benestar i se senten partícips d’un mateix projecte de ciutat”.

El gruix de tota aquesta activitat municipal ho conformen els tallers municipals i els tallers de voluntariat. Els primers són impartits per professionals contractats per l’Ajuntament i estan relacionats amb l’àmbit de la salut i l’art, ensenyant als majors a desenvolupar habilitats artístiques i hàbits de vida saludables, com són els cursos de ioga, memòria, expressió corporal, pintura, treballs manuals, i fins i tot teatre i karaoke.

Però són els tallers de voluntariat l’experiència més arrelada a Mislata i tot un referent a nivell supramunicipal. Gràcies al treball altruista de molts majors que dediquen el seu temps a ensenyar allò que saben, l’Ajuntament pot oferir també tallers formatius d’artesania, lectura i humanitats, expressió, informàtica i comunicació o jocs tradicionals.

La Ofinica del Major i diverses associacions de Mislata, principalment la de Majors Voluntaris, coordinen aquesta forma de compartir coneixements i experiències. Precisament, l’alcalde ha volgut agrair la labor de tots els que fan possible, amb el seu temps i la seua dedicació, que moltíssimes persones majors de Mislata puguen aprendre coses noves cada dia. “I sempre de forma altruista, a canvi de gens, la qual cosa permet fer de Mislata una ciutat, no solament avançada, sinó també amigable amb la gent gran”.

De la resta de la programació destaquen les activitats intergeneracionals entre xiquets i majors, cursos per a convertir-se en monitors voluntaris, les jornades del major i eixides culturals i temàtiques. Destacar que totes les activitats d’aquest projecte són gratuïtes, les persones majors solament han de pagar un euro per a rebre el carnet de soci.