Mislata presenta una nova ajuda social per a bebès i adopcions

La targeta “Benvinguda a Mislata” està dirigida a cobrir necessitats bàsiques familiars i a potenciar el comerç local

Hui s’ha presentat la campanya “Benvinguda a Mislata”, una acció promoguda per l’Ajuntament des de la seua regidoria de Serveis Socials. Es tracta d’una ajuda social destinada a naixements, adopcions i acolliments en 2018, en forma de prestació econòmica i la finalitat de la qual és cobrir necessitats bàsiques familiars. Aquesta prestació es lliurarà mitjançant una targeta regale i està dirigida a adquirir béns relacionats amb les necessitats del bebè, tals com: productes d’higiene, alimentació i farmàcia; roba, carrosseria i articles complementaris; i bolquers i uns altres de similar naturalesa.

Els beneficiaris d’aquesta ajuda podran ser les persones progenitores, o acollidores, o adoptantes de l’o la menor, sent requisit l’estar empadronats i tenir la residència efectiva a Mislata, com a mínim dos anys ininterromputs i immediatament anteriors a la sol·licitud. El bebè ha d’estar també empadronat i haver nascut després de l’1 de gener de 2018.

En tractar-se d’una ajuda social, la seua concessió estarà regida per una baremación d’ingressos anuals i, depenent d’aquests, l’import de la targeta anirà des de 150 a 250 euros, prioritzant a les persones o famílies que més ho necessiten. Des del seu lliurament, la targeta tindrà una caducitat de 4 anys i el seu import podrà gastar-se en els diferents comerços de Mislata adherits al programa. El llistat complet d’establiments participants es lliurarà als beneficiaris al costat de la targeta.

A més, avui ha tingut lloc la signatura del conveni entre l’Ajuntament i Caixa Popular, l’entitat que col·labora per a dur a terme aquesta campanya. En la forma han estat presents l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, el regidor de Serveis Socials, Ximo Moreno, i el director de l’entitat bancària a Mislata, Juan Colomer. Per a Bielsa, “Mislata és una ciutat que es preocupa sobretot per les persones i hem pensat que aquesta ajuda afavoreix en primer lloc a moltes famílies i també, d’altra banda, a la nostra xarxa de comerç local”.

El període de sol·licituds s’iniciarà dilluns que ve 17 de setembre i podrà fer-se durant dos mesos, fins al 15 de novembre. Ximo Moreno ha matisat que “aquells casos que no es puga sol·licitar en el període obert per causes de naixement posterior o causes sobrevingudes, podran acollir-se a les prestacions que es convoquen en 2019”.