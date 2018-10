Mislata presenta una nova campanya per a reciclar l’oli usat

Connect on Linked in

Durant les pròximes setmanes l’Ajuntament promourà l’ús dels 20 punts de recollida d’oli domèstic que hi ha en la ciutat

El dissabte va tenir lloc la presentació de “No deixes que l’oli taque Mislata”, la nova campanya de reciclatge desenvolupada per Nemasa i que es va a dur a terme en el municipi amb la finalitat de millorar la gestió de residus municipals, i en concret de l’oli vegetal domèstic i usat per part de la ciutadania. La campanya vol posar recalcament en la importància de reciclar aquest producte, ja que un només litre d’oli contamina 1.000 litres d’aigua i una persona genera a l’any al voltant de 10 litres d’oli vegetal usat.

Per a aquest inici de la campanya, es va muntar un estand en l’avinguda Gregorio Gea, en el qual un equip d’educadors ambientals es va encarregar d’explicar a totes les persones interessades tant les conseqüències de no gestionar correctament l’oli usat en les llars com la forma correcta de procedir i els seus posteriors possibles usos.

A la presentació no van voler faltar l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, i la regidora de Medi ambient, Mª Luisa Martínez Mora, acompanyats de Fernando Díaz, gerent de Nemasa. Bielsa va afirmar que des de l’Ajuntament de Mislata “seguirem conscienciant a la ciutadania en reciclatge i eliminació selectiva de residus, i, en aquest cas, fomentant la implicació de tots per a aconseguir un entorn millor i més agradable”.

Mislata compta amb vint contenidors distribuïts per tot el municipi, per a facilitar la recollida de l’oli domèstic. Els díptics informatius contenen un mapa de la ciutat amb els punts on estan situats els contenidors de recollida. A més, per a facilitar l’acció del reciclatge, es va fer lliurament d’un embut a les persones que es van passar per l’estand. Durant els mesos de novembre i desembre es duran a terme diverses accions informatives per la localitat, amb punts d’informació i divulgació i el repartiment d’embuts, amb l’objectiu de conscienciar i donar a conèixer a tota la població aquesta nova iniciativa.