Mislata rep l’esment d’excel·lència UNICEF per les polítiques per a la infància

El comitè espanyol d’UNICEF ha fallat els seus premis i Mislata es converteix en l’únic municipi de la Comunitat Valenciana a ser reconegut per l’excel·lència de les seues polítiques de protecció dels drets de la infància i adolescència

Per a Bielsa, “significa un reconeixement a una labor perseverante des de molts prismes, com el social, l’assistencial o l’educatiu, amb l’objectiu que els xiquets i xiquetes de Mislata tinguen garantit un millor futur”

L’elaboració i consecució dels primers objectius del Pla d’Infància i Adolescència, amb el suport del treball del Consell d’Infància, format per xiquets i xiquetes del municipi, han servit, entre altres programes, perquè UNICEF haja fallat el “Esment d’Excel·lència” a l’Ajuntament de Mislata en aquest exercici. Açò és fruit de la correcta aplicació de les polítiques d’infància i adolescència que duu a terme el govern municipal de forma transversal a totes les seues àrees de gestió.

Mislata es converteix així en l’únic municipi de la Comunitat Valenciana que ha sigut guardonat per les seues iniciatives per a incloure a la infància i adolescència en la presa de decisions del dia a dia de la ciutat, i en iniciatives que permeten des d’àmbits com l’educació, fomentar el respecte, la tolerància o la igualtat des de moltes perspectives, integrant-les en la programació municipal. Amb aquest reconeixement, Mislata renova automàticament el segell de Ciutat Amiga de la Infància per quatre anys més.

Per a l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, “és un honor l’obtenció d’aquesta recompensa per un treball ardu i perseverante per a incloure als xiquets i xiquetes, i als adolescents, en part de la vida pública i en la presa de decisions de la ciutat”. Al que ha afegit que “aquest esment significa un impuls per a seguir incrementant els nostres serveis municipals que protegeixen a la infància i que vetlen pels drets humans, com els nostres menjadors socials per a xiquets i xiquetes en risc d’exclusió social, o el nostre projecte de patis coeducativos per a fer didàctica des dels jocs en qüestions tan fonamentals com la igualtat de gènere”.

El primer edil de Mislata i la regidora d’Infància i Adolescència, Lola Hortolà, seran els encarregats d’arreplegar l’esment d’excel·lència, que posa en relleu el conjunt de les polítiques dirigides a la infància i adolescència, i avala el resultat de les seues iniciatives i programes.