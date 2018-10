Mislata s’uneix a la lluita contra el càncer gràcies al Marató Jove

Print This Post

La AECC i Mamàs en Acció seran les beneficiàries en la VIII edició d’aquest esdeveniment

Mislata ha presentat el VIII Marató Jove, un esdeveniment que, per vuitè any consecutiu, promou l’Associació Quera i que congrega a centenars de persones amb el principal objectiu que la ciutadania se sumeix a la lluita contra el càncer traient l’esport al carrer. L’acte va comptar amb la presència de l’Associació Espanyola Contra el Càncer i Mamàs en Acció, associacions que seran les beneficiàries de l’activitat en aquesta edició.

Dissabte que ve 20 d’octubre es preveu que més de 500 persones gaudisquen amb diverses classes de fitness i exhibicions esportives en l’Avinguda del Sud. A més, enguany destaca una novetat, que és la realització d’un Marató Kids per a xiquets i xiquetes d’entre 3 i 12 anys, que al costat dels seus pares i mares podran gaudir d’un matí saludable, conscienciant als més joves que es pot passar un dia divertit amb un fons benèfic social.

Al costat de les associacions beneficiàries, l’acte de presentació va comptar amb la presència de representants de l’Ajuntament, la pròpia Associació Quera i el Consell de la Joventut de Mislata, com a col·laborador de l’esdeveniment. Toni Arenas, regidor d’Esports, va agrair l’esforç de Quera en aquest projecte, ja que per a l’Ajuntament “és important apostar per activitats que promouen la salut i que alhora tinguen un rerefons solidari”, destacant que des del consistori sempre es recolzaran aquest tipus d’activitats benèfiques.

Durant l’acte, es va poder conèixer també els projectes que tant AECC i Mamàs en Acció duen a terme, una labor veritablement important en la nostra societat i per la qual tots els assistents els van felicitar. En finalitzar, els allí presentes van poder expressar els seus missatges i desitjos en uns murals amb forma de llaç i de cor, a favor de la lluita contra el càncer i que els xiquets i xiquetes que no disposen de la proximitat de les seues famílies puguen rebre afecte i atenció.

Des de l’organització informen que l’obertura de portes serà a partir de les 9:30h del matí, i ja des de les 10h, els participants adults podran gaudir d’activitats com a Bodi Combat, Bodi Balanç, Cardio Salsa i Cubbá; i els més xicotets de classes de Funky, Fit Kids i Karate. Les inscripcions prèvies ja estan obertes de manera online a través de la pàgina web de Quera i també es podran fer de manera presencial abans de començar l’esdeveniment.