Mislata tanca amb èxit una nova edició del seu programa de foment del valencià

Connect on Linked in

“Voluntariat pel valencià” està pensat per a posar en contacte a veïns que ja parlen valencià amb uns altres que volen aprendre-ho i llançar-se a parlar-ho

La Casa de la Dóna de Mislata va acollir ahir a la vesprada l’acte de clausura de la tercera edició del programa “Voluntariat pel valencià”, una iniciativa de la regidoria de Promoció del Valencià que pretén fomentar l’ús social de la llengua pròpia a través de la formació de parelles lingüístiques. En l’edició d’enguany s’han tornat a formar 30 parelles, per la qual cosa des del Consistori estan més que satisfets amb l’acolliment que ha tingut el programa per part de la ciutadania.

Ahir a la vesprada es van reunir els responsables del programa, l’entitat Escola Valenciana, amb els participants, tant els mentors com els aprenents, per a fer balanç de l’experiència i compartir opinions i suggeriments de cara a futures edicions. L’activitat, amb una durada de deu setmanes, està pensada per a posar en contacte a veïns que volen aprendre valencià i llançar-se a parlar-ho amb voluntaris que ja dominen la llengua. La idea és que, a través de trobades, la durada de les quals i periodicitat l’acorden els propis interessats, parlen sobre qualsevol tema de conversa que els resulte interessant, sempre que siga en valencià.

En una ciutat on la majoria de la població utilitza el castellà per a comunicar-se, aconseguir que en només dos anys s’haja doblegat el nombre de parelles des de la seua primera edició és tot un èxit que, com va anunciar la regidora de Promoció del Valencià, Ana María Julián, “és la millor garantia que el programa continuarà realitzant-se en anys successius, i l’hem de continuar fomentant si volem que la gent que té interés per aprendre la nostra llengua ho continue fent”. La pròpia regidora va ser l’encarregada de repartir els diplomes de fi de curs que acrediten l’esforç tant dels voluntaris com dels aprenents.