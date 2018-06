Moisés Ruiz i Miguel Asins guanyen el XIX Torneig d’Escacs Vila d’Almussafes

Print This Post

En el campionat, que es va disputar el dilluns 25 i el dimarts 26 de juny en el Centre d’Informació Juvenil, van participar 21 persones

Les bases es van regir, com sempre, per les normes de la Federació Internacional d’Escacs

Almussafes, a 29 de juny de 2018. El passat dimarts 26 de juny, es va clausurar la dècim novena edició del Torneig d’Escacs Vila d’Almussafes, en la qual Moisés Ruiz Bernal i Miguel Asins Muñoz es van proclamar guanyadors en les categories Sub-12 i Absoluta, respectivament. Un total de 21 persones han participat enguany en la convocatòria, la qual cosa la manté com una de les activitats més consolidades dins de la programació anual de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Almussafes, que també organitza durant la temporada cursos i un obert d’aquesta disciplina.

Els escacs continuen sent una de les apostes més consolidades dins de la programació anual de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Almussafes. Amb tres iniciatives al llarg de la temporada, el torneig, l’obert i el curs, la disciplina congrega en cada convocatòria a nombrosos aficionats.

L’última de les activitats celebrades relacionades amb aquest joc, amb el qual es potencia el desenvolupament intel·lectual, la creativitat, la memòria, la resolució de problemes i la concentració, fou el XIX Torneig d’Escacs Vila d’Almussafes, que va tenir lloc en el Centre d’Informació Juvenil el dilluns 25 i el dimarts 26 de juny.

Un total de 21 persones, vuit en la categoria Sub-12 i 13 en l’Absoluta, van participar en aquest campionat les bases del qual es regeixen per les normes de la Federació Internacional d’Escacs. Moisés Ruiz Bernal va guanyar en la categoria Sub-12, seguits de Jesús Ismael Grau Santana i Sara Ruiz Bernal, els qui van quedar segon i tercera, respectivament.

En la categoria Absoluta la victòria va ser per a Miguel Asins Muñoz, qui va superar als seus rivals en les diferents fases del torneig. En aquest cas, el van acompanyar en el podi final d’aquesta activitat organitzada directament per l’Ajuntament d’Almussafes Germán Ferrando García i José Jiménez Hernández.

Com a premi, els sis van rebre de mans de la regidora de Joventut de la població, Davinia Calatayud, durant l’acte de clausura del torneig, un detall commemoratiu consistent en un llibre. “Els escacs agraden i molt a Almussafes i estem encantats d’organitzar aquestes iniciatives que, a més, com s’ha demostrat moltes vegades, són perfectes per a entrenar el nostre cervell i mantenir activa la nostra ment”, assenyala Calatayud.