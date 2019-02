Mónica Giménez Marqués gana el Premi d’Investigació Científico-Tècnica d’Algemesí amb un treball sobre enginyeria en superfícies GraftFast

Print This Post

Óscar Gil Castell s’alça amb el premi per a joves investigadors de la Ribera

El nou premi per a investigadora jove menor de 26 anys ha sigut per a Àngela Vidal Verdú

El treball presentat per Mónica Giménez Marqués ha aconseguit el primer premi de la XIV edició del Premi d’investigació Científico-Tècniac d’Algemesí dotat amb 5.000 euros. El treball estudia l’enginyeria de superfície Graftfast per a la millora de la furtivitat en nanopartícules MOF.

El premi al millor treball per a joves investigadors de la Ribera, dotat amb 1.500 euros, ha sigut per a Óscar Gil Castell pel seu treball sobre les nanofibres de PCL/Ge amb característiques a mesura per a aplicacions biomèdiques en el camp de l’enginyeria de teixits.

El nou premi per a joves investigadors menors de 26 anys, dotat també amb 1.500 euros, ha sigut per a Àngela Vidal Verdú. El treball presentat estudia la bioprospecció dels residus del Mediterrani, la caracterització de les comunitats microbianes i cerca d’activitats degradadores del plàstic.

Enguany s’han presentat 24 treballs a aquest certamen científic, huit d ells procedents de ciutats de la Ribera. Els premis s’entregaran en un acte que tindrà lloc a la sala de plens de l’Ajuntament d’Algemesí l’1 de març, on a més els guanyadors explicaran el seu treball.

En aquesta edició s’han concedit quatre accèssit per a Adrián Cárdenas Castell, Juan Ernesto Solanes Galbis, José Gabriel García Pardó i Inés Pulido Endrino. També dues mencions honorífiques per a Máximo Cobos Serrano i Adrián del Río Vega.

El jurat està format per Carlos Hermenegildo, vicerector d’Investigació i catedràtic de Fisiologia de la Facultat de Medicina; José Pío, coordinador institucional del CSIC; José Gabriel Torres, vicedegà de la ETSE de la Universitat de València i catedràtic d’Enginyeria Electrònica; Salut Botella, professora de Biotecnologia; Rosa Cibrián, professora de Fisiologia; José Vicente Castell, catedràtic de Bioquímica i director de la unitat d’investigació de hepatologia de l’Hospital La Fe; Francisco Javier Sáiz Rodríguez, catedràtic d’Enginyeria Electrònica; Mª Antonia Ferrús, catedràtica Microbiologia; els regidors Palma Egido i Pere Blanco, i l’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano. El professor d’Informàtica, Jaume Segura, és el secretari del jurat.