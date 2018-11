Mónica Oltra assegura que tenim menys oportunitats que altres territoris.

Print This Post

Segons Mónica Oltra els valencians tenim més conciència en què no estem rebent un tracte just per part de l’administració general.

La vicepresidenta del Consell Consellera d’igualtat i Polítiques Inclusives Mónica Oltra assegura que hem avançat en què hi ha una consciència molt major entre els valencians i valencianes de que esta comunitat està rebent un tracte injust de fa dècades per part de l’administració general de l’estat i segons Oltra significa que tenim menys oportunitats que altres territoris.

Segons Oltra meresquem tindre les mateixes oportunitats que els altres territoris.