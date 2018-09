El monument de l’artista faller Jordi Carrascosa es planta este divendres a la plaça Major amb motiu del Mig Any Faller

Print This Post

Alzira planta un monument faller al setembre, concretament amb motiu del Mig Any Faller 2018. El monument estarà ubicat a la plaça Major, per ser la comissió guanyadora de secció especial.

“Cada any se li atorgarà a un artista faller la realització del monument. En esta ocasió, Jordi Carrascosa és l’encarregat de donar forma a la falla del Mig Any”, ha manifestat Isabel Aguilar, vicealcaldessa i regidora de Festes.

El tema central del monument gira en torn a la diversitat en el món de les falles, i estarà representat per un cub de Rubik, amb una alçària de cinc metres.

Una de les particularitats, com ja va ocórrer l’any passat, és la plantà al tomb. Començarà a les 18 hores, amb la supervisió de l’artista faller i l’ajuda dels fallers que voluntàriament vulguen col·laborar.

“Un monument faller, en qualsevol època de l’any, representa la idiosincràsia del que som els valencians, per això apostàrem des de l’any passat per comptar amb una falla representativa per al Mig Any”, segons Aguilar.

La cremà del monument serà dissabte, a les 23 hores, on el ritual del soroll de les traques i les flames acabaran consumint la falla.

Qualsevol ciutadà que desitge participar en els actes del Mig Any pot fer-ho, ja que esta festa està pensada per a la participació de tot el veïnat, indistintament pertanguen a una comissió fallera o no tinguen res a vore amb el món de les falles.