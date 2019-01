Mor als 89 anys el pintor alzireny José Goig del Poyo.

Print This Post

En 2017 l’actual corporació municipal va ficar el seu nom a un carrer de la ciutat.

El pintor alzireny José Goig del Poyo ha mort aquest matí als 89 anys.

L’Alzireny té a la ciutat un carrer amb el seu nom, ja que en 2017 l’actual corporació municipal va nomenar el Carrer Pintor Goig del Poyo per retre-li homenatge a l’artista polifacètic.

De les seues aportacions més importants han estat els paisatges d’Alzira, tant urbans com dels voltants de la ciutat. A judici del doctor en Història de l’Art Bernat Montagud és un dels pintors més importants que ha tingut la ciutat en companyia de Teodor Andreu Santamans en pintura figurativa.

A més, al mateix temps que pintava paisatges també pintava retrats i bodegons. En 2010 va fer una exposició deontològica en la Casa de la Cultura i l’Ajuntament li va imposar la insígnia de plata de la ciutat.

Entre les curiositats del pintor, va ser artista faller i va passar una temporada en Nova Orleans, als Estats Units on el contractaren per a pintar carrosses. També va passar una temporada en els Emirats Àrabs, on desenvolupava la seua pintura decorativa i de murals.

En Alzira, hi ha pintures de l’autor en la parròquia de Sant Joan Baptista, en l’església de Santa Caterina i en el Santuari de la mare de Déu del Lluch, entre altres.

L’artista, que va nàixer en Alzira en 1930, serà soterrat demà a Alzira. A les 11.30h se celebrarà la missa en la Parròquia de Sant Joan Baptista.

Per retre-li homenatge, des de Grup Televisió hem recuperat aquestes imatges corresponents a una entrevista de José Goig amb Bernat Montagud en un programa de ‘Camallarga’ de 2008 gravada al seu estudi. Podran veure el programa complet aquesta nit, després de l’informatiu a Grup Televisió, a través de Ribera Televisió, València Televisió i Horta Televisió.