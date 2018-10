Mor Salvador Gascón de Casa Salvador de Cullera i impulsor del circuit de Xest.

Connect on Linked in

Mor Salvador Gascón, referent en la cuina valenciana, propietari de Casa Salvador i impulsor del circuit de Xest.



Va estar al capdavant de Casa Salvador a Cullera des dels anys 50 i des d’allí es va convertir en referència de l’arròs, amb alguns plats únics com l’arròs negre, la paella amb ratlla i alls tendres o la paella de congrés.

No sols la gastronomia valenciana ha perdut a un dels millors en la nostra cuina, sinó que també el motociclisme valencià acaba de perdre a una de les persones clau en l’impuls de l’esport de les dos rodes a la Comunitat Valenciana. Salvador Gascón va ser el President durant anys de la Federació Autonòmica, va ser un dels impulsors del Circuit Ricardo Tormo. A més, va ser president del Moto Club Cullera durant un llarg temps.

Fa alguns mesos va estar present en l’homenatge que se li va dedicar a Ángel Nieto en la capçalera de la Ribera Baixa, i recentment se li va rendir tribut a ell en la Fira d’Agost de Xàtiva.



L’Ajuntament de Cullera té previst decretar al llarg d’aquest dilluns dos dies de dol per Salvador Gascón. Era el gerent del Restaurant Casa Salvador i Moto, Moto tapas.



Va rebre nombrosos premis tant per la seua activitat gastronòmica com per la del món del motor, l’últim d’ells el reconeixement a la trajectòria professional per part de la Federació Espanyola d’Hostaleria.



Descanse en pau Don Salvador Gascón.