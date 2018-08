Els Moros i Cristians obrin dues setmanes de festes a Sumacàrcer

Connect on Linked in

Arriben les festes grans de Sumacàrcer. A partir del divendres 24 d’agost s’intensificarà l’agenda d’actes d’unes celebracions que superaran el marc temporal d’agost per a endinsar-se també en el mes de setembre. Els Moros i Cristians protagonitzaran les festes durant els primers dies d’actes, amb una entrada de comparses a partir de les 20 hores del pròxim divendres. Per la seua banda, l’endemà serà el torn per a la primera de les “despertà”, que començarà a les 9 hores. Després continuaran els actes propis de les festes de Moros i Cristians, amb cercaviles i ambaixades, unes espectaculars desfilades en el qual les diferents comparses mostraran les seues millors gal•les. El dilluns 27 serà el torn per a la cavalcada de disfresses per a xiquets, que començarà a les 18:30 hores i que comptarà després amb un berenar patrocinat per Consum.

A partir de les 20:30 hores serà el torn per a la inauguració de l’exposició “Any dels Misteris Assumpcionistes”, en la sala d’exposicions de la Casa Consistorial.

Per al dimarts 28 s’ha reservat la “Baixada Humorística del Xúquer”, un acte que compta tots els estius amb la participació de desenes de persones en una jornada que és esperada durant tot l’any. Les inscripcions es poden realitzar en l’Illa de l’Esgoletja a partir de les 17:30 hores d’eixe mateix dia. Eixa mateixa nit assumirà el protagonisme el teatre amb la interpretació de “No estem bé”, a càrrec dels coneguts Eugeni Alemany i Maria Juan. Per la seua banda, l’endemà serà el torn per a les finals del campionat de “raspall”, que tindran lloc en el Carrer Sant Miquel. A les 20:30 hores començarà la presentació del vídeo de la III Trobada de Folklore de la Diputació de València a Sumacàrcer, que s’organitzarà en el Teatre Auditori.

El dijous 30 tindrà lloc la Volta a Peu per a categories inferiors i el posterior concert de festes de la Unió Musical El Xúquer, que actuarà amb el cantautor Andreu Valor, amb l’espectacle “Bandautorium” en la Plaça Major. La Vespra serà el divendres 31, amb protagonisme per als actes religiosos. A les 20 hores començarà la processó commemorativa del trasllat del Santíssim Crist del Franc fins a l’església, amb ofrena de flors. Es tancarà la jornada amb l’actuació de l’orquestra València en la Plaça Major.

El mes de setembre començarà amb el primer dia gran de festes. S’iniciarà amb un cercaviles a les 12 i continuarà després amb una missa en honor al Santíssim Crist, una “mascletà”, l’espectacle “Les anguiles de la Ribera” de la companyia Varietes les Sisters (Lola Moltó, Carme Juan i Anni Tébar), una missa de peregrins, una solemne processó i l’actuació de l’orquestra Modena en la Plaça Major. Una completa jornada festiva que, no obstant açò, continuarà l’endemà.

La jornada dominical comptarà també amb cercaviles, missa, partida de pilota valenciana, processó religiosa i espectacle musical, de la mà de “In vivo” en la Plaça Major. Per la seua banda, l’últim dia de celebracions estarà protagonitzat pel parc infantil i el tobogan gegant aquàtic que es muntarà en la piscina municipal. Començarà a les 11 hores. Ho continuarà una cercavila i una missa en homenatge als majors, amb un posterior aperitiu en el pati de l’ajuntament. A les 19 hores serà l’actuació del cantautor Dani Miquel, mentre a les 21:30 hores començarà el concurs de paelles en la Plaça de l’Era, amb la posterior actuació de Cristina Blasco amb la seua “La Chamana”.