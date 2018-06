M+S Algemesí proposa que en 2019 siga festiu local el dilluns 18 de març

Print This Post

Al ser en 2019 el 8 de setembre diumenge aquesta festivitat local s’ha de traslladar a altre dia.

El mónfaller sempre ha reivindicat tenir algun dia festiu i l’any vinent això és possible. l’altre festiu local seria, com no, el 12 de juny

L’aprovació dels dies festius locals estava prevista per al plenari del mes de maig, però finalment l’alcaldessa decidí retirar el punt de l’ordre del dia. No obstant això, havia fet la proposta de declarar festius locals el 12 de juny, festivitat de Sant Onofre, i el 29 d’abril festivitat de Sant Vicent Ferrer.

Evidentment eixa és una possibilitat, que siga festiu Sant Vicent, ja queen altres ocasions ho ha estat, però entenem que cal considerar seriosament la proposta de traslladar el festiu local corresponent a la Mare de Déu de la Salut -que en 2019 és diumenge- al 18 de març, dilluns. D’aquesta manera el món faller d’Algemesí, que cada any té més força, disposaria de quatre dies seguits per a les celebracions de les festes josefines, de dissabte a dimarts.

Poder disposar d’algun dia festiu -almenys a l’àmbit docent- ha estat una reivindicació que ha anant prenent força al món faller d’Algemesí en els últims anys i que fins i tot ha aparegut als cartells que hi posen a les falles. Acordant com a festiu el dilluns 18 evitarem també la distorsió que causa en l’àmbit docent el fet de ser lectiu la vespra de Sant Josep. Tot i ser les falles el moviment associatiu més important d’Algemesí mai s’ha tingut aquesta consideració amb elles.

Altres anys no s’han donat les condicions, però en 2019 sí que es donen i entenem que tenim eixe deute amb el món faller. Aquesta proposta va ser posada damunt de la taula pel portaveu de M+S ALGEMESÍ tant en la Comissió Informativa com en la Junta de Portaveus sense que l’equip de govern arribara formalment a pronunciar-se sobre ella. De fet retiraren punt del plenari perquè volien consultar el tema amb els treballadors de l’ajuntament, tot i que no és un tema que afecte sols als treballadors itreballadores municipals, sinó als de tot el poble.

Nosaltres, però, volem fer partícips a tota la ciutadania d’aquesta proposta per tal que tothom puga valorar la conveniència, o no, que el 18 de març en 2019 siga festiu local. Quantes més veus puguemescoltar al respecte més encertada serà la decisió que prenguem els polítics.