La Muixeranga d’Algemesí realitza una actuació històrica en la Diada Internacional Castellera del concurs de Castells de Catalunya

La Muixeranga d’Algemesí ha participat, per primera vegada en la seua història, en la Diada Internacional Castellera, acte que s’enmarca dins el Concurs de Castells de Catalunya. La jornada ha tingut lloc el 6 d’octubre, poques hores abans de l’inici de la primera jornada de la XXVIIa edició del Concurs de Castells de Tarragona.

La Muixeranga d’Algemesí ha desplaçat 130 membres fins a Tarragona per dur a terme una actuació històrica, que s’ha iniciat amb la primera Alta de 6 que la Muixeranga ha alçat fora del territori valencià. Tot seguit ha realitzat la Morera, de 5 altures, acompanyada de 4 pinets de 4 i 3 altures, per finalitzar la seua primea ronda. A la segona ronda la Muixeranga ha realitzat l’Alta de 5, la Tomasina (una altra figura de 5 altures, que no havia alçat en la primera ronda), acompanyada de dues Torretes, i ha finalitzat amb una espectacular Sènia (figura de pinets combinats que va rodant). El mestre Marcos Castell s’ha mostrat molt satisfet de l’actuació i ha declarat que “podem estar molt contents i orgullosos del que hem fet hui ací, a Tarragona, en aquest acte que és la principal fita del món casteller, com és el concurs de Castells de Catalunya. Hem començat molt bé amb l’Alta de 6 i això ens ha donat confiança per a la resta de l’actuació. No puc fer res més que felicitar a tots els muixeranguers i muixerangueres, i agrair a l’organització del Concurs de Castells per haver-nos convidat”.

A la diada hi han participat, a banda de la la Muixeranga d’Algemesí, els Xiquets de Copenhaguen, els Castellers of London, els Castellers d’Andorra, els Castellers de París i la Colla Castellera de Madrid. També han tingut una participació especial la Govinda de Mumbai, torres humanes que es fan a l’Índia.

En finalitzar la diada, totes les colles han pres part part d’una recepció oficial a l’Ajuntament de Tarragona, i han gaudit d’un dinar de germanor i han sigut convidades a la jornada de dissabte a la tarda del Concurs de Castells.