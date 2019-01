Mulero visita les instal·lacions de Guadacoop

Connect on Linked in

El secretari autonòmic d’agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, ha visitat, junt amb membres de l’Ajuntament de Guadassuar, les instal·lacions de Guadacop amb l’objectiu de veure de primera mà la seua estructura i el seu funcionament.

El Secretari Autonòmic d’Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, ha visitat les instal·lacions de la cooperativa Guadacoop, a Guadassuar, hores després de l’encontre que varen mantenir a Brusel·les amb la Comissió Europea per tal de donar a conèixer de primera mà la situació tan delicada que pateix el cítric del territori valencià.

En la seua visita a Guadassuar, Mulero ha parlat sobre eixes reunions.

Mulero recalca que les següents actuacions han d’estar mantenir el contacte directe amb Europa per tal de fer arribar el malestar de primera mà, i de forma constant, fins a trobar una sol·lució que garantisca la viabilitat de la producció valenciana. El que es busca és tenir un mercat competitiu.

Encara que actualment l’agricultura no és l’eix de l’economia local, sí que continua sent molt important en el municipi. Guadassuar s’ha vist afectada no solament per la crisi dels cítrics que recau a hores d’ara sobre el territori valencià, sinó també per les pedregades que varen afectar la localitat.

La crisi del cítric està afectat a hores d’ara de forma greu, però problema que estem sembla que ve des de fa temps, i que tal volta s’està aplegant tard a les reclamacions, ja que l’acord de lliure de comerç signat amb Sudàfrica que està minvant l’eixida de cítrics autòctons, es va aprovar fa uns anys.

A més de la visita a les instal·lacions de la cooperativa, Mulero també ha visitat la inauguració de la vint-i-sisena edició de Fira Agrícola i Industrial de Guadassuar.