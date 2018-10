El Museu de les Ciències acull del 24 al 26 d’octubre la XIX Reunió Anual de Museus de Ciència i Tècnica d’Espanya

Print This Post

El Museu de les Ciències es convertirà del 24 al 26 d’octubre en seu de la XIX Reunió Anual de Museus de Ciència i Tècnica d’Espanya, que enguany abordarà ‘El futur dels museus de ciència i dels seus professionals’ i en el que es donaran cita els directors i representants dels principals centres de ciència y planetaris dedicados a la divulgació científica.

La identitat i funció social, l’estratègia i models de gestió, el personal i formació, la generació i comunicació de continguts, el rol que el visitant ha de tindre en elles i l’avaluació de l’impacte social són algunes de les diferents àrees temàtiques que es tractaran en les presentacions dels participants.

La trobada començarà el dimecres 24 d’octubre a les 18.30 hores amb la conferència inaugural amb el títol ‘Comunicar la ciència en el segle XIX. Entre la candidesa i el cinisme’ impartida per Antonio Ariño Villarroya, vicerector de Cultura i Igualtat de la Universitat de València. Serà la primera de les tres conferències de lliure accés al públic que se celebraran durant la reunió.

El dijous, 25 d’octubre, tindrà lloc a les 16.30 hores la conferència d’experts ‘Confusió en l’Edén’ a càrrec de Guillermo Fernández, consultor de projectes museístics, i Erik Stengler, professor del màster de Museus del Cooperstown Graduate Program en l’estat de NY.

El divendres, 26 d’octubre, a les 12.00 hores tindrà lloc la conferència de clausura ‘L’investigador com a comunicador de la ciència; cap a un nou model’. ‘Pot haver-hi vida a Mart?’, impartida per Javier Martin-Torres de l’Institut Andalús de Ciències de la Terra (UGR-CSIC), Granada, Luleå University of Technology, Luleå, Suècia.