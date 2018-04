El Museu Faller d’Alzira s’adherix a la Xarxa Valenciana de Museus Fallers

Print This Post

Alzira, 19 d’abril de 2018.- L’Ajuntament d’Alzira i la Junta Local Fallera s’han adherit a la creació de la Xarxa Valenciana de Museus Fallers per a promocionar i protegir l’activitat cultural de les Falles valencianes, des de novembre de 2016 Patrimoni Immaterial Cultural de la Humanitat per la UNESCO.

En esta xarxa ja estan representats els museus fallers de València, Xàtiva, Cullera i de l’artista faller de València. Esta iniciativa pretén unir esforços, coordinar iniciatives per tal de protegir el valuós llegat de les Falles, i presentar així a través dels museus, com a focus de conservació, estudi i divulgació, els aspectes festius, tradicionals, socials, i patrimonials, que fan que les Falles valencianes siguen mereixedores de l’apreci, no sols dels fallers sinó de la societat, en general; atenent que són en si mateix un conjunt d’activitats que se celebren en un espai cultural complex, divers i molt ric, que aglutina tota mena de manifestacions rituals al voltant del cadafal faller i el seu art, amb extensions en diverses expressions culturals manifestades en la pirotècnia, la indumentària, el cartellisme, la literatura, la floristeria, l’orfebreria o l’associacionisme, entre altres.

Tot açò en conjunt fa que les Falles siguen un patrimoni cultural ben extens i variat, a banda d’estar profundament arrelat a carrers, barris i pobles, amb un recorregut de llarga durada i una ferma vocació de persistència i de transmissió intergeneracional fent que el patrimoni faller, tant material com immaterial, estiga connectat a una festa dinàmica i en continua transformació, on existix una institució essencial per a la seua conservació i difusió: el museu faller. En este, d’una manera permanent, controlada i amb vocació professional, es desenvolupa un treball conscient i planificat de conservació, protecció, restauració i difusió del patrimoni festiu.

Isabel Aguilar, vicealcaldessa i regidora de Patrimoni Cultural, ha manifestat: “Tant en el Museu Municipal, MUMA, com en el Museu Faller, es pot comprovar com les Falles són un referent ineludible de la ciutat d’Alzira, en convertir-se les Falles en una de les celebracions festives més arrelades i que van obtindre, per mèrits propis, al 2005 la declaració de Festa d’Interés Turístic Nacional i al desembre del 2015 la declaració de Bé d’Interés Cultural”.

Confiem en el destacat paper que, a partir d’ara, desenvoluparà la Xarxa Valenciana de Museus Fallers, en promocionar i defensar el valors culturals i socials de les Falles.